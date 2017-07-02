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19:06 (мск), источник: БЕЛТА

Эксперты из компании Ford назвали самую опасную обувь для вождения

В компании заявили, что неправильно подобранная обувь является причиной по меньшей мере 1,4 млн аварий и небезопасных ситуаций на дороге. Первое место в перечне самой опасной обуви заняли шлепанцы. Они могут соскочить с ноги или заблокировать одну из педалей управления.

Источник: БЕЛТА

Специалисты из американской компании «Форд» провели исследование и выяснили, какая обувь считается самой небезопасной для вождения автомобиля. Информацию об этом сообщил ряд новостных агентств.

В компании заявили, что неправильно подобранная обувь является причиной по меньшей мере 1,4 млн аварий и небезопасных ситуаций на дороге. Первое место в перечне самой опасной обуви заняли шлепанцы. Они могут соскочить с ноги или заблокировать одну из педалей управления.

Кроме того, свободно сидящая на ногах обувь увеличивает время торможения на 0,13 секунды. Соответственно, тормозной путь при скорости 95 км/ч увеличивается на 3,5 м. Водители в шлепках переставляют ногу с одной педали на другую примерно в два раза медленнее, чем в любой другой обуви.

В некоторых странах Европы управление автомобилем в шлепанцах запрещено на законодательном уровне. Во Франции за это полагается штраф в 90 евро, а в Испании 200 евро.

Специалисты Ford порекомендовали водителям выбирать обувь с подошвой толщиной не менее 10 мм и при этом не слишком широкую, чтобы не нажимать на две педали одновременно.

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