Прогноз погоды на 3 июля

В Бричанах и Сороках плюс 22, в Бельцах и Оргееве — на градус выше. В Кишинёве и Тирасполе до 25 градусов тепла, в Леове — 26. В Комрате 27 вые ноля, в Кагуле на градус ниже.

В ближайшие дни будет солнечно. Во вторник в столице ожидается до 26 выше ноля. Ночью до плюс 17.

На морских курортах тоже жарко. В Констанце и Одессе плюс 27, в Будве — 30. В Варне 29 выше ноля. В Барселоне воздух прогреется до 27 градусов.

В Анталье плюс 36. В Ницце — 37, в Салониках — 29 градусов тепла. На египетском побережье до плюс 40.