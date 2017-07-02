Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алла Пугачева экстренно покидает Юрмалу
От чего вас спасет спиннер
Для россиян изменят порядок оплаты услуг ЖКХ
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
США "бьют" Россию по соплам - СМИ
Слова Маликова про смерть Яковлева
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ рассказали, как был сбит малайзийский «Боинг»
СМИ о "лицензии" США на вмешательства в дела РФ
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Корабли США выходят на атакующие позиции для удара по Сирии – CNN
На Украине столкнулись ветераны АТО и крестьяне
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
14События недели в фотографиях
23:25 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 3 июля

3 июля в Молдове ожидается переменная облачность. Местами пройдут грозовые дожди. Атмосферное давление нормальное, ветер северо-западный, слабый до умеренного.

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках плюс 22, в Бельцах и Оргееве — на градус выше. В Кишинёве и Тирасполе до 25 градусов тепла, в Леове — 26. В Комрате 27 вые ноля, в Кагуле на градус ниже.

В ближайшие дни будет солнечно. Во вторник в столице ожидается до 26 выше ноля. Ночью до плюс 17.

На морских курортах тоже жарко. В Констанце и Одессе плюс 27, в Будве — 30. В Варне 29 выше ноля. В Барселоне воздух прогреется до 27 градусов.

В Анталье плюс 36. В Ницце — 37, в Салониках — 29 градусов тепла. На египетском побережье до плюс 40.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+33°
полупрозрачная облачность
761 мм рт. ст.
повышенное
41 %
оптимальная
3 м/с
легкий ветер
Определился победитель Кубка конфедераций в России
СМИ узнали о подготовке боевиками провокации с зарином в Сирии
Пуск китайского «Великого похода-5» провалился
В США отреагировали на протест КНР из-за спорных островов
Глава «Почты России» покинет компанию
В CNN прокомментировали опубликованное Трампом видео
Синоптики рассказали о «скомканном» лете в Центральной России
Спорт
Без Роналду Португалию выручил Пепе Сборная Португалии вырвала победу в матче за 3-е место на Кубке конфедераций, после автогола зенитовца Луиша Нету сравняв счет в добавленное ко второму тайму время
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В Петербурге выросли инвестиции в недвижимость
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь