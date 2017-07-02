Сотрудников ГИБДД могут переодеть в другую форменную одежду

«Необходимо много вопросов решать в части обеспеченности личного состава материально-техническими средствами, и в этом руководство МВД России нас поддерживает. Мы сегодня, например, рассматривали с нашим Научно-исследовательским центром проблем безопасности дорожного движения изменение форменной одежды для инспекторов», — сказал он в интервью «Российской газете».

По его словам, необходимо сделать форму более удобной для сотрудников. «Чтобы использовался хороший качественный материал, соответствующий климатическим условиям. Чтобы были световозвращающие элементы, которые позволят в ночное время работать безопасно на дорогах», — подчеркнул Черников.