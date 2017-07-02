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19:20 (мск), источник: ТАСС

Сотрудников ГИБДД могут переодеть в другую форменную одежду

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Форменная одежда для сотрудников Госавтоинспекции может стать более удобной и комфортной. Об этом сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.

Источник: РИА "Новости"

«Необходимо много вопросов решать в части обеспеченности личного состава материально-техническими средствами, и в этом руководство МВД России нас поддерживает. Мы сегодня, например, рассматривали с нашим Научно-исследовательским центром проблем безопасности дорожного движения изменение форменной одежды для инспекторов», — сказал он в интервью «Российской газете».

По его словам, необходимо сделать форму более удобной для сотрудников. «Чтобы использовался хороший качественный материал, соответствующий климатическим условиям. Чтобы были световозвращающие элементы, которые позволят в ночное время работать безопасно на дорогах», — подчеркнул Черников.

Комментарии
4
Юрий Никифоров
Наверное за наши деньги увеличат количество потайных карманов.
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Андрей Белослудцев
Если я правильно понимаю, то денежное содержание сотрудники ГИБДД получают за счет налогоплательщиков,
в том числе и М. Черников. Если мы плвтим зарплату, то наверно и должны принимать решения о различных изменениях. Новую форму разрабатывать будет Юдашкин или пригласим итальянцев. Раньше были военторги...А чем плоха это форма. Кстати для сведения М. Черникова у сотрудников ГИБДД имеется и зимняя и летняя форма одежды, и парадная и полевая, рубашки и скоротким рукавом и с длинным. У женщин и брючки и юбки. И светоотражающие элементы в наличии. Виноват, не знаю нижнее белье сейчас выдаюи или нет.... В 1998 году бл один китель повседневный и один парадный, шинель повседневная и парадная. Фуражка и шапка. И служили не тужили и порядка было больше.....
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Виталий Гладышев
Сейчас форма просто ужасная то что вы видите на дороге это не устанвная, а купленная за свои деньги, а то что выдают как пижама висит, да еще еслибы все выдавали, ни рубашек , ни ботинок, ни ремней ни кабур, отражаек даже не дают, наручники тоже не дают, палочку волшебную аналогично. ни чего нет , ну так говорят, деньги то выделяются только они не доходят оседают в управлениях и т.д.. выдают только тем кто впервые поступает на службу , и то не всё, приходится докупать . хотя должны выдавать всем, сущ установленный износ вещей , но ни чего почти не выдают. Поэтому ситуация врятли измениться, заработает тот кто получит заказ на пошив. Все прогнило. Таже ситуация и с канцтоварами, и бензином, деньги выдел но не доходят, все за свои. Гнать надо весь руководящий и замещающий состав. Смена руководства не приводит не к чему так как на место приходит зам. И все также остается.
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