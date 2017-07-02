Сотрудников ГИБДД могут переодеть в другую форменную одежду
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Форменная одежда для сотрудников Госавтоинспекции может стать более удобной и комфортной. Об этом сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Форменная одежда для сотрудников Госавтоинспекции может стать более удобной и комфортной. Об этом сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.
«Необходимо много вопросов решать в части обеспеченности личного состава
По его словам, необходимо сделать форму более удобной для сотрудников. «Чтобы использовался хороший качественный материал, соответствующий климатическим условиям. Чтобы были световозвращающие элементы, которые позволят в ночное время работать безопасно на дорогах», — подчеркнул Черников.
в том числе и М. Черников. Если мы плвтим зарплату, то наверно и должны принимать решения о различных изменениях. Новую форму разрабатывать будет Юдашкин или пригласим итальянцев. Раньше были военторги...А чем плоха это форма. Кстати для сведения М. Черникова у сотрудников ГИБДД имеется и зимняя и летняя форма одежды, и парадная и полевая, рубашки и скоротким рукавом и с длинным. У женщин и брючки и юбки. И светоотражающие элементы в наличии. Виноват, не знаю нижнее белье сейчас выдаюи или нет.... В 1998 году бл один китель повседневный и один парадный, шинель повседневная и парадная. Фуражка и шапка. И служили не тужили и порядка было больше.....