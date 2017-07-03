Новое «умное» стекло сможет обеспечивать себя энергией
Группа ученых из Принстонского университета разработала новую технологию производства «умного» стекла, способного менять свою прозрачность в зависимости от яркости света.
Группа ученых из Принстонского университета разработала новую технологию производства «умного» стекла, способного менять свою прозрачность в зависимости от яркости света.
Полученный материал может работать за счет поглощаемой стеклом солнечной энергии. О работе над ним ученые рассказали в журнале Nature Energy.
«Умные» стекла предназначены для снижения расходов на обогрев и охлаждение помещений за счет изменения количества энергии, которое они пропускают и поглощают. Существующие технологии «умных» стекол требуют электроэнергии, и их сложно устанавливать в зданиях, где это не было предусмотрено заранее.
«Использование ближнего ультрафиолета для питания этих стекол означает, что солнечные элементы могут быть прозрачными, занимать ту же площадь, что и обычное стекло, не вводя ограничений на дизайн и внешний вид окон. Обычно солнечные батареи делают из кремния и они черного цвета, потому что поглощают весь видимый свет и часть инфракрасного излучения, — так что они не подходят для окон», — рассказала один из авторов работы, инженер из Принстонского университета
«Беспроводные “умные” покрытия можно наклеивать с внутренней стороны на стекла в доме или квартире. Тогда вы сможете управлять количеством солнечного света, который проникает в помещение, используя приложение на телефоне, что повысит энергоэффективность, сделает пребывание комфортнее и будет охранять личную жизнь», — прокомментировал соавтор и коллега Лу Николас Дэви.