Новое «умное» стекло сможет обеспечивать себя энергией

«Умные» стекла предназначены для снижения расходов на обогрев и охлаждение помещений за счет изменения количества энергии, которое они пропускают и поглощают. Существующие технологии «умных» стекол требуют электроэнергии, и их сложно устанавливать в зданиях, где это не было предусмотрено заранее.

«Использование ближнего ультрафиолета для питания этих стекол означает, что солнечные элементы могут быть прозрачными, занимать ту же площадь, что и обычное стекло, не вводя ограничений на дизайн и внешний вид окон. Обычно солнечные батареи делают из кремния и они черного цвета, потому что поглощают весь видимый свет и часть инфракрасного излучения, — так что они не подходят для окон», — рассказала один из авторов работы, инженер из Принстонского университета Юэ-Линь Лу.

«Беспроводные “умные” покрытия можно наклеивать с внутренней стороны на стекла в доме или квартире. Тогда вы сможете управлять количеством солнечного света, который проникает в помещение, используя приложение на телефоне, что повысит энергоэффективность, сделает пребывание комфортнее и будет охранять личную жизнь», — прокомментировал соавтор и коллега Лу Николас Дэви.