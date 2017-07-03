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08:31 (мск), источник: Индикатор

Новое «умное» стекло сможет обеспечивать себя энергией

Группа ученых из Принстонского университета разработала новую технологию производства «умного» стекла, способного менять свою прозрачность в зависимости от яркости света.

Источник: David Kelly Crow/Princeton University

Полученный материал может работать за счет поглощаемой стеклом солнечной энергии. О работе над ним ученые рассказали в журнале Nature Energy.

«Умные» стекла предназначены для снижения расходов на обогрев и охлаждение помещений за счет изменения количества энергии, которое они пропускают и поглощают. Существующие технологии «умных» стекол требуют электроэнергии, и их сложно устанавливать в зданиях, где это не было предусмотрено заранее.

Предложенное учеными из Принстона стекло работает за счет поглощаемого света ближней ультрафиолетовой части спектра.

«Использование ближнего ультрафиолета для питания этих стекол означает, что солнечные элементы могут быть прозрачными, занимать ту же площадь, что и обычное стекло, не вводя ограничений на дизайн и внешний вид окон. Обычно солнечные батареи делают из кремния и они черного цвета, потому что поглощают весь видимый свет и часть инфракрасного излучения, — так что они не подходят для окон», — рассказала один из авторов работы, инженер из Принстонского университета Юэ-Линь Лу.

«Беспроводные “умные” покрытия можно наклеивать с внутренней стороны на стекла в доме или квартире. Тогда вы сможете управлять количеством солнечного света, который проникает в помещение, используя приложение на телефоне, что повысит энергоэффективность, сделает пребывание комфортнее и будет охранять личную жизнь», — прокомментировал соавтор и коллега Лу Николас Дэви.

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