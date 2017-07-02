Синоптики рассказали о «скомканном» лете в Центральной России
Синоптики считают, что в Центральной России «уже не будет» лета в этом году. Температура вряд ли поднимется даже до 25 градусов, уверены в центре «Фобос».
Синоптики считают, что в Центральной России «уже не будет» лета в этом году. Температура вряд ли поднимется даже до 25 градусов, уверены в центре «Фобос».
В Центральной России может не быть жаркого лета в 2017 году. Об этом в интервью RT заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, россиян ждет «очень скромное тепло». Тишковец также отказался давать прогнозы о жаре, доходящей до 25 и 30 градусов тепла. «Лето будет скомканным», — добавил Тишковец. Он также предположил, что при такой температуре открыть купальный сезон смогут только «смельчаки».
Руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин не во всем согласился с коллегой из «Фобоса». По его словам, «долгого периода сильной жары за 30 градусов ждать не стоит», но до 25 и 28 воздух еще может прогреться.
По его мнению, резкие изменения погоды в Центральной России связаны с усилением парникового эффекта, что приводит к изменениям в динамике воздушных масс. «Эти изменения сводятся к тому, что у нас больше аномальных явлений: низких температур, высоких температур, экстремального выпадения осадков и периодов, когда осадков нет», — отметил Кокорин.
На 3 июля в Москве объявлен желтый уровень
30 июня в Москве прошел ливень, за время которого выпало свыше 90% от месячной нормы осадков. Порывы ветра достигали 24 м/с. Ливень сопровождался грозой, от которой погиб один человек. За время бури один человек также погиб в области.