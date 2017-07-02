Синоптики рассказали о «скомканном» лете в Центральной России

В Центральной России может не быть жаркого лета в 2017 году. Об этом в интервью RT заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, россиян ждет «очень скромное тепло». Тишковец также отказался давать прогнозы о жаре, доходящей до 25 и 30 градусов тепла. «Лето будет скомканным», — добавил Тишковец. Он также предположил, что при такой температуре открыть купальный сезон смогут только «смельчаки».

Руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин не во всем согласился с коллегой из «Фобоса». По его словам, «долгого периода сильной жары за 30 градусов ждать не стоит», но до 25 и 28 воздух еще может прогреться.

По его мнению, резкие изменения погоды в Центральной России связаны с усилением парникового эффекта, что приводит к изменениям в динамике воздушных масс. «Эти изменения сводятся к тому, что у нас больше аномальных явлений: низких температур, высоких температур, экстремального выпадения осадков и периодов, когда осадков нет», — отметил Кокорин.