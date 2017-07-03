Волгоградский музей придумал ночные экскурсии в форме квестов

— Разрушая старые музейные стереотипы, мы предлагаем гостям нестандартные программы: загадочные квесты, удивительный кулинарный поиск, экскурсии в полночь, — рассказала пресс-секретарь «Старой Сарепты» Алла Папченко. — Сейчас наступило жаркое время, а вечером и ночью будет все-таки прохладнее и комфортнее.

В Сарепте до революции была колония немцев-гернгутеров, прибывших в Россию по позволению Екатерины II. Сегодня историки тщательно восстанавливают их культуру и быт.

Двери музея откроются в 18 часов, когда остальные учреждения уже закрываются. Например, на квесте «Завещание Каспера» посетители должны будут по старинному рецепту готовить ужин. Само блюдо организаторы держат в секрете.

Однако скажем, что сарептская кухня своеобразна. За основу там взяты продукты Нижнего Поволжья. Например, знаменитая сарептская горчица. Выполняя разные задания, гости будут добывать себе столовые приборы и продукты для приготовления.

И каждые два часа запланировано новое событие. А кульминационным событием программы станет полуночная экскурсия. Гид проведет группу по залам музея, а потом все отправятся в подземелье XVIII века.