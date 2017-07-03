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10:27 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростовской области прошел юбилейный фестиваль «Донская уха»

В первый день июля в хуторе Курган Азовского района прошел 10-й юбилейный праздник «Донская уха».

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Жители сельских поселений района продемонстрировали свое мастерство приготовления знаменитого блюда и угощали им всех желающих.

Открыли праздник министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко и глава Азовского района Валерий Бевзюк.

В этом году программа праздника была насыщенной. На территории фестиваля работали интерактивные площадки, тематические мастер-классы, но главным событием стала дегустация донской ухи, которую с раннего утра готовили жители Азовского района. Традиционный объем приготовленной ухи — 500 литров. У каждого свой рецепт. Мастерство приготовления оценивало жюри, в которое вошли профессиональные повара, почетные гости и народные судьи.

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