В Ростовской области прошел юбилейный фестиваль «Донская уха»
В первый день июля в хуторе Курган Азовского района прошел 10-й юбилейный праздник «Донская уха».
В первый день июля в хуторе Курган Азовского района прошел 10-й юбилейный праздник «Донская уха».
Жители сельских поселений района продемонстрировали свое мастерство приготовления знаменитого блюда и угощали им всех желающих.
Открыли праздник министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко и глава Азовского района Валерий Бевзюк.
В этом году программа праздника была насыщенной. На территории фестиваля работали интерактивные площадки, тематические