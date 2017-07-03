Туман опустится на Москву и область в ночь на понедельник
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Этой ночью на Москву и область опустится туман, сообщили «Интерфаксу» в понедельник в столичном главке МЧС.
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Этой ночью на Москву и область опустится туман, сообщили «Интерфаксу» в понедельник в столичном главке МЧС.
В ближайший час с сохранением на ночь 3 июля в Москве и Московской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200−500 метров.
В МЧС отметили, что в случае ухудшения погодных явлений возможно ухудшение видимости на автомагистралях,