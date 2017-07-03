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00:40 (мск), источник: Интерфакс

Туман опустится на Москву и область в ночь на понедельник

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Этой ночью на Москву и область опустится туман, сообщили «Интерфаксу» в понедельник в столичном главке МЧС.

Источник: Reuters
В ближайший час с сохранением на ночь 3 июля в Москве и Московской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200−500 метров.

В МЧС отметили, что в случае ухудшения погодных явлений возможно ухудшение видимости на автомагистралях, и т. ч. в пониженных местах и местах пересечения автотрасс с водоемами, затруднение движения транспорта и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, и т. ч. связанных с перевозкой опасных грузов.

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