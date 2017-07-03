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03:24 (мск), источник: Губерния онлайн

В честь Дня семьи хабаровчанам подарят ромашки

6 июля в Хабаровске проведут социальную акцию «Ромашка», приуроченную ко Дню семьи, любви и верности. Ее организует комитет по управлению Центральным районом совместно с районным штабом ТОС «Новое поколение».

Мероприятие проведут в 12:30 на набережной, участие в нем примут восемь трудовых отрядов старшеклассников, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

«В рамках акции старшеклассники поздравят с наступающим праздником жителей и гостей города и вручат сделанные собственными руками ромашки. По окончанию мероприятия на центральной лестнице, ведущей от Комсомольской площади к берегу Амура, старшеклассники выстроятся для общего фото», — рассказала ведущий специалист отдела по социальным вопросам комитета администрации города по управлению Центральным районом Наталья Покорная. Напомним, ромашка — это символ Дня семьи, любви и верности.

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