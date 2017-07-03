В честь Дня семьи хабаровчанам подарят ромашки

Мероприятие проведут в 12:30 на набережной, участие в нем примут восемь трудовых отрядов старшеклассников, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

«В рамках акции старшеклассники поздравят с наступающим праздником жителей и гостей города и вручат сделанные собственными руками ромашки. По окончанию мероприятия на центральной лестнице, ведущей от Комсомольской площади к берегу Амура, старшеклассники выстроятся для общего фото», — рассказала ведущий специалист отдела по социальным вопросам комитета администрации города по управлению Центральным районом Наталья Покорная. Напомним, ромашка — это символ Дня семьи, любви и верности.