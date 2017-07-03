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03:52 (мск), источник: Вести Приморье

Сильные дожди ожидаются в Приморье

Утром и днём в понедельник, 3 июля, в Приморье ожидается резкое ухудшение погоды в связи с прохождением циклона над территорией региона. Все службы жизнеобеспечения края приведены в режим повышенной готовности, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Источник: РИА "Новости"

По информации краевого департамента гражданской защиты, в южных районах Приморья ожидаются сильные дожди и грозы.

«В связи со смещением фронтальных разделов циклона, на территории южных районов края днём 3 июля пройдут сильные дожди с количество осадков от 15 до 45 миллиметров, местами очень сильные с количеством осадков до 50 миллиметров за 12 часов и менее. Также местами возможны грозы», — уточнили в ведомстве.

Осадки могут привести к подъему уровня рек с подтоплением низководных мостов, сельхозугодий и хозяйственных построек, расположенных в низменных участках, на реках южной половины края возможен подъем уровня воды до одного метра, без значительных разливов и затоплений.

Специалисты краевого департамента гражданской защиты, рекомендуют жителям и гостям Приморья во время непогоды отложить поездки за пределы населённых пунктов, на отдых, охоту и рыбалку на период действия предупреждения.

МЧС России по Приморскому краю напоминает, что при угрозе подтопления необходимо:

— заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;.

— уложить в рюкзак документы, необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, зарядные устройства, фонарик, лекарственные препараты;.

— принять предупредительные меры — создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;.

— очистить от мусора водосбросные канавы в районе вашего дома;.

— закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях для предупреждения поступления наружных поверхностных вод;.

— освободить подвалы от имущества и продовольствия;.

— поднять ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, вторые этажи или чердаки;.

— предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;.

— заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.

Если объявлена эвакуация населения:

— не пытайтесь ее избежать, воспользуйтесь советами оперативных служб и спасателей, прибывших для оказания помощи населению, попавшего в зону подтопления;.

— перед уходом из жилища выключите газ, электричество, погасите огонь в печах, необходимые вещи перенесите на чердак;.

— окна и двери первого этажа лучше не только закрыть, но и забить досками;.

— не поддавайтесь панике.

После ухода воды:

— перед тем, как войти в здание или дом проверьте, не угрожает ли оно падением какого-либо предмета;.

— проветрите помещения и просушите вещи;.

— не включайте электроосвещение, электроприборы до полного просыхания проводки;.

— не включайте, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения;.

— проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов;.

— не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой;.

— организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.

Напомним, в Приморье действует телефон доверия ГУ МЧС по Приморскому краю: 8 (423) 239−99−99, куда можно обратиться с информацией о возможном подтоплении.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 101.

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