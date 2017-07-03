Первая группа приморских туристов, отправившихся на пароме в КНДР, составила 3 человека

Владивосток, 3 июля, PrimaMedia.

Трое этнических корейцев сформировали во Владивостоке группу, впервые отправившуюся из Владивостока на пароме MangYongBong в Северную Корею. Как рассказала ИА PrimaMedia представитель туристического агентства Amita Наталья Зинина, в следующий раз группа составит 10 человек из Азерйбайджана, Молдавии и России.

— В этот раз поехали граждане России с корейскими корнями. Одна из них, можно сказать, родилась на территории КНДР, а точнее — на территории посольства в Приморье. Еще одна изучает и преподает корейский язык, — рассказала представитель компании.

Она добавила, что сейчас уже сформирована следующая тургруппа из 10 человек, куда вошли не только владивостокцы, но и гости из Молдавии и Азербайджана. В КНДР они отправятся 14 июля.

Напомним, открывшийся совсем недавно туристический морской маршрут из Владивостока в КНДР вызывает ажиотаж у жителей самых разных стран мира. Звонки в турагентство поступают из таких стран как Израиль, Венгрия, Азербайджан и Казахстан.

Стоимость путевки в КНДР из Владивостока (6 дней, 7 ночей, включая путь по морю) составляет 27 тысяч рублей (ранее, самые дешевые поездки в Северную Корею стоили не меньше 40 тысяч — прим. ред). Большая часть этой суммы приходится на билет туда и обратно, а остальное — на обслуживание в Северной Корее. Программа пребывания состоит из следующих частей.

Вечером в первый день теплоход отходит от Владивостока. Утром второго дня он прибывает в Раджин, где туристы проходят все формальные процедуры пограничной проверки. Особое внимание пограничники уделяют фото— и видеозаписывающей аппаратуре.

После этого трансфер в отель и начало экскурсий: парк Хэан, монумент русским солдатам, картинные галереи, местная школа, где будет концерт детской национальной студии, магазин филателии и оранжереи цветов.

Все это происходит максимально организовано, никаких внеплановых походов. После экскурсии по городу туристы выезжают на побережье в «Усадьбу рыбака». С третьего по шестой день они проживают там, имея возможность посетить некоторые природные достопримечательности, в том числе за дополнительную плату: посещение острова Пипха, морская прогулка к лежбищу ларг, посещение горы Сахян, откуда открывается отличный вид на Раджин.

Кроме всего этого, туристы смогут отведать разнообразные морские деликатесы в сыром, вареном и жареном виде. На шестой день группа выезжает с побережья в порт, где садится на паром и возвращается обратно.