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05:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Коммунальные услуги подорожали в Хабаровском крае

О том, как рассчитывается размер платы и кому положена компенсация, рассказала представитель краевого министерства ЖКХ.

1 июля в России выросли тарифы на коммунальные услуги. В прошлом месяце замминистра экономического развития страны Николай Подгузов заявил, что повышение не превысит уровень прогнозируемой инфляции в 4%.

Но не все так просто: в регионах рост платы за коммунальные услуги будет разным, при этом на уровне распоряжения правительства России для каждого из регионов установлен предельный уровень роста тарифов. Финальные цифры утверждают в регионе. Для Хабаровского края они таковы: общий предельный рост установили на уровне 4,1%, электричество подорожало на 3,9%, природный газ — на 3%, сжиженный газ — на 4,1%, отопление в зоне ДГК — на 4,1% (для тех, кто получает отопление от котельных и рассчитывается по предельному максимальному тарифу, цена услуги осталась прежней); горячая вода стала дороже на 4,3%, а холодная — на 5,8%. Больше всего подорожало водоотведение — на 6,7%.

На вопросы, которые традиционно возникают после каждого повышения стоимости коммунальных услуг, в эфире программы «Утро с “Губернией”» ответила первый заместитель министра ЖКХ края Елена Костенко.

— Елена Геннадьевна, здравствуйте. Первоначально было заявлено, что рост тарифов не будет превышать прогнозный уровень инфляции в 4%, однако по некоторым статьям рост оказался более значительным. С чем это связано?

— Давайте все-таки разделим понятия. 4,1% — эта цифра касается роста платы граждан. То есть когда вы возьмете свою квитанцию в целом за коммунальные услуги, которая будет касаться непосредственно вашей квартиры, — эта плата начиная с июля 2017 года сравнивается с декабрем 2016-го, и рост не должен превысить 4,1%. Когда складывается платеж, как мы его считаем, тариф на коммунальную услугу умножается на норматив потребления или на квадратные метры (по отоплению). Вот [рост совокупного платежа за коммунальные услуги] не должен превышать 4,1%.

Чтобы было понятно, тарифы повышают для ресурсоснабжающих организаций. Это те затраты, которые вкладывают организации для производства услуг. В эти затраты вложены и стоимость топлива, и стоимость материалов, и заработная плата — все, что касается деятельности предприятия. Здесь комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края рассматривает все затраты, делает экспертное заключение, правомерно ли повышение, и устанавливает тариф для ресурсоснабжающей организации.

Механизм установления платы граждан регулируется краевым законом о компенсации [части расходов на оплату коммунальных услуг]. Если одна из составляющих (тариф, норматив) превышает [лимит], то гражданин не платит более, чем с ростом 4,1% к декабрю предыдущего года.

Наверняка вы зададите вопрос, с чем связан рост платы на 4,1%. Сама цифра следует из прогноза социально-экономического развития РФ, то есть установлено, что все граждане не должны платить более установленного процента. Хабаровский край также установил этот процент для каждого муниципального образования.

— И нигде эта величина не превышает 4,1%?

 — Нигде не должна превышать. На рост платы может повлиять изменение нормативов потребления на любую коммунальную услугу: на водоснабжение, теплоснабжение и так далее. С 1 января изменились нормативы потребления на ОДН — на электроэнергию они стали меньше. С 1 июня изменились нормативы потребления ОДН на холодное и горячее водоснабжение, они также стали меньше. Поэтому рост тарифов частично компенсирован снижением нормативов, и в целом повышение платы не должно превысить 4,1%.

Бывают исключения, потому что есть обоснованные затраты — допустим, +6% у какой-то организации. Тогда вступает в действие регулирующая норма, при которой гражданин не платит больше положенного. В квитанции ему начисляют плату по тарифам и нормативам, которые установлены для организаций. Дальше складывается общая сумма, и если она превышает [лимит роста], появляется строчка «Компенсация».

— Нужно ли куда-то обращаться за компенсацией?

— Нет, никуда ходить не нужно. Та организация, которая занимается начислением платежей, самостоятельно просчитывает этот процент, смотрит, есть ли превышение, рассчитывает компенсацию — и за минусом этой компенсации получается сумма к оплате.

— То есть в квитанции это уже будет указано?

—  Да. Это полномочия администраций муниципальных образований. Но не исключены ошибки, поэтому если вы посчитали, увидели ошибку, прошел месяц — и ее не исправили, надо обратиться за пересчетом. В первую очередь этим занимаются расчетно-кассовые центры, если нет, то администрация муниципального образования. Если решить вопрос не получается, то контролем платежей занимается правительство края в лице минЖКХ и государственная жилищная инспекция.

— Расскажите, на что ориентируются власти, когда устанавливают уровень роста тарифов для каждого региона и района?

— Как я уже говорила, это прогноз социально-экономического развития РФ. Есть довольно большой документ, в котором определены индексы роста цен на различные товары, услуги и работы, в том числе определен максимальный рост цен на платные услуги населения (сюда относится и ЖКХ). Поэтому величина 4,1% определена с учетом прогнозируемой инфляции, которая планировалась на 2017 год. Надо понимать, что прогноз составлен в прошлом году, уровень роста платы утвержден в декабре и действует в течение 2017 года, не меняясь. Инфляция по факту может быть и выше, но этот показатель зафиксирован.

— Давайте резюмируем: что сейчас изменится в квитанциях и на что важно обратить внимание?

— Чтобы понимать, как складывается плата, нужно сравнить тарифы — допустим, с маем и июнем. Уточняю, что изменения будут в квитанции за июль, которая придет в начале августа. Там же будут изменения нормативов потребления на ОДН и на индивидуальное потребление холодной и горячей воды для тех, у кого нет приборов учета.

Мы посчитали для пятиэтажного дома в городе Хабаровске: с приборами учета и без них рост платы в пределах 1,6−2%. В девятиэтажном доме побольше — до 2,5%. Обращаю внимание, что если сравнивать плату по прибору учета и без него, разница значительная — в 2−3 тысячи рублей ежемесячно (включая расходы на отопление), поэтому приборы учета нужно обязательно устанавливать.

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