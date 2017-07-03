Кишечная палочка обнаружена в нескольких подземных родниках Приморья

Как рассказала главный технолог предприятия Тамара Рожкова, пробы воды были взяты для проведения исследований для определения качества воды и ее соответствия гигиеническим нормативам, установленным для воды питьевого качества.

«Вода была отобрана в четырех родниках: “Фадеева”, “3 сосны” (Щитовая), “Серебряная слеза” (Шамора, перевал) и “Соловей ключ”. Исследуемые показатели: цветность, мутность, рН, нитраты, аммоний, окисляемость и микробиологические показатели», — сообщила она.

По результатам исследований качество воды во всех родниках по химическим показателям соответствует санитарным нормам.

«А вот по микробиологическим показателям отмечено несоответствие качества отобранной воды по бактериям группы кишечной палочки в роднике «Фадеева» и «Серебряная слеза», — отметила главный технолог Приморского водоканала.

Кроме того, ни один из четырех родников не оборудован должным образом, что в разы повышает риск употребить небезопасную в гигиеническом отношении воду.