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05:11 (мск), источник: Вести Приморье

Кишечная палочка обнаружена в нескольких подземных родниках Приморья

Специалисты лаборатории Приморского водоканала проверили воду из четырех наиболее популярных у жителей подземных родников. В двух из них обнаружена кишечная палочка, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказала главный технолог предприятия Тамара Рожкова, пробы воды были взяты для проведения исследований для определения качества воды и ее соответствия гигиеническим нормативам, установленным для воды питьевого качества.

«Вода была отобрана в четырех родниках: “Фадеева”, “3 сосны” (Щитовая), “Серебряная слеза” (Шамора, перевал) и “Соловей ключ”. Исследуемые показатели: цветность, мутность, рН, нитраты, аммоний, окисляемость и микробиологические показатели», — сообщила она.

По результатам исследований качество воды во всех родниках по химическим показателям соответствует санитарным нормам.

«А вот по микробиологическим показателям отмечено несоответствие качества отобранной воды по бактериям группы кишечной палочки в роднике «Фадеева» и «Серебряная слеза», — отметила главный технолог Приморского водоканала.

Кроме того, ни один из четырех родников не оборудован должным образом, что в разы повышает риск употребить небезопасную в гигиеническом отношении воду.

«Согласно установленным санитарным нормам, родники должны быть оборудованы соответствующим образом. Должна быть обеспечена санитарно-охранная зона, и соблюдены другие требования. Ни один из четырех проверенных родников не оборудован должным образом, что повышает риск употребления небезопасной в гигиеническом отношении воды. Кроме того, при вышеуказанных условиях, невозможно гарантировать постоянство качества воды», — подчеркнула она, акцентировав внимание на том, что категорически запрещено использовать родниковую воду для питья в периоды дождей, ливней и тайфунов.

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