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05:17 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Пьяный красноярец застрял головой в решетке, пытаясь спасти кошку

Мужчине помогли спасатели, распилившие решетку.

В Красноярске спасатели оказали помощь мужчине, застрявшему в решетке. Инцидент произошел вечером 2 июля на ул. Судостроительной.

Как рассказали в КГКУ «Спасатель», красноярец решил спасти кошку и полез в подвал дома № 177а. Однако во время «операции» голова мужчины застряла в решетке. Самостоятельно он выбраться не сумел, из-за чего ему пришлось звать на помощь.

Приехавшие на место спасатели распилили решетку специальным инструментом и вытащили мужчину из «ловушки». По данным ведомства, красноярец был в состоянии алкогольного опьянения. Что произошло с кошкой, не уточняется.

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