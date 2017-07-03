В Красноярске на смену жаре пришла пасмурная и дождливая погода

На этой неделе в Красноярске ожидается пасмурная погода и дожди. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 3 июля, температура воздуха будет колебаться около отметки +19°С. На протяжении всего дня ожидаются осадки. Ветер юго-восточный до 7 м/с.

Во вторник, 4 июля, воздух прогреется до +24°C. Как сообщают синоптики, в этот день осадков не ожидается. Ветер восточный до 6 м/с.

Среда станет самым теплым днем на этой неделе. 5 июля температура воздуха поднимется до +25°С. Ожидается небольшой дождь, местами грозы. Ветер усилится до 15 м/с.

В четверг, 6 июля дожди продолжатся, также ожидаются грозы. Столбики термометров опустятся до отметки +21°C.