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05:18 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске на смену жаре пришла пасмурная и дождливая погода

Среда станет самым теплым днем на этой неделе.

Источник: РИА "Новости"

На этой неделе в Красноярске ожидается пасмурная погода и дожди. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 3 июля, температура воздуха будет колебаться около отметки +19°С. На протяжении всего дня ожидаются осадки. Ветер юго-восточный до 7 м/с.

Во вторник, 4 июля, воздух прогреется до +24°C. Как сообщают синоптики, в этот день осадков не ожидается. Ветер восточный до 6 м/с.

Среда станет самым теплым днем на этой неделе. 5 июля температура воздуха поднимется до +25°С. Ожидается небольшой дождь, местами грозы. Ветер усилится до 15 м/с.

В четверг, 6 июля дожди продолжатся, также ожидаются грозы. Столбики термометров опустятся до отметки +21°C.

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