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05:33 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Одну из красивейших бухт Приморья закрыли для туристов по «экологическим мотивам»

Доступ в охранную зону Дальневосточного биосферного морского заповедника к бухте Астафьева решено ограничить.

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7
фотографий
7
фотографий

Владивосток, 3 июля, PrimaMedia.

Доступ рядовых граждан на берег бухты Астафьева в Хасанском районе Приморского края теперь ограничен. Попасть нынешним летом на одно из самых чистых и красивых участков побережья не получится. Это решение ИА PrimaMedia подтвердил директор Дальневосточного биосферного морского заповедника Николай Якушевский.

Бухта Астафьева омывает полуостров Гамова с востока, находится в нескольких сотнях метров от поселка Витязь. Много лет граждане попадали на заповедную территорию за небольшую плату под видом «экскурсий». Купить билет, чтобы понежиться на песке в чистейшей бухте можно было прямо на входе. Однако в начале этого года у заповедника сменилось руководство.

— Этот пляж находится в охранной зоне заповедника, которая, по закону, оставляет 500 метров от уреза воды. Правила поведения в охранной зоне описаны в законе, и мы следуем ему. Подчеркну, что статус бухты никак не поменялся, — сказал новый директор заповедника Николай Якушевский.

По словам сотрудников заповедника, решение связано со слишком высокой антропогенной нагрузкой на местную природу.

Согласно постановлению правительства РСФСР № 48, на которое ссылается закон «Об особо охраняемых природных территориях», в пределах охранных зон государственных природных заповедников запрещается хозяйственная и иная деятельность, отрицательно влияющая на природные объекты и комплексы заповедника. Режим охранной зоны заповедника определяется органом, принявшим решение о ее создании.

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