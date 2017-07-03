Клубы черного дыма и грохот в салоне перепугали пассажиров автобуса № 56 в Хабаровске

Хабаровск, 3 июля, AmurMedia.

Чернильно-черный выхлоп и оглушающий грохот в салоне не на шутку встревожили в утренний час пик пассажиров автобуса № 56, курсирующего в Хабаровске по маршруту Южный микрорайон — завод Дальэнергомаш. Вместе с тем явная неисправность не помешала общественному транспорту как ни в чем ни бывало продолжить свою работу, сообщила корр. ИА AmurMedia возмущенная жительница краевой столицы Вероника Серова.

— Что-то странное и пугающее происходило сегодня в автобусе 56-го маршрута. За транспортом тянулись огромные клубы черного дыма, в самом салоне периодически раздавался ужасный грохот, который заставлял вздрагивать всех пассажиров. В какой-то момент у меня появилось ощущение, что автобус вот-вот вспыхнет! Или взорвется. Цены за проезд повышают, а обслуживание по-прежнему оставляет желать лучшего. Ездить в наших автобусах подчас просто опасно для жизни! — пожаловалась пассажирка общественного транспорта.

Надо отметить, что жалобы на чадящий транспорт, притом не только общественный, периодически поступают в редакцию информагентства. Не только пешеходы, но и сами автомобилисты довольно часто вынуждены дышать удушающим выхлопом, который к тому же мешают обзору водителей.