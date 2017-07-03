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05:39 (мск), источник: AmurMedia.ru

Клубы черного дыма и грохот в салоне перепугали пассажиров автобуса № 56 в Хабаровске

Вместе с тем поломка продолжить работу транспорту не помешала.

Хабаровск, 3 июля, AmurMedia.

Чернильно-черный выхлоп и оглушающий грохот в салоне не на шутку встревожили в утренний час пик пассажиров автобуса № 56, курсирующего в Хабаровске по маршруту Южный микрорайон — завод Дальэнергомаш. Вместе с тем явная неисправность не помешала общественному транспорту как ни в чем ни бывало продолжить свою работу, сообщила корр. ИА AmurMedia возмущенная жительница краевой столицы Вероника Серова.

— Что-то странное и пугающее происходило сегодня в автобусе 56-го маршрута. За транспортом тянулись огромные клубы черного дыма, в самом салоне периодически раздавался ужасный грохот, который заставлял вздрагивать всех пассажиров. В какой-то момент у меня появилось ощущение, что автобус вот-вот вспыхнет! Или взорвется. Цены за проезд повышают, а обслуживание по-прежнему оставляет желать лучшего. Ездить в наших автобусах подчас просто опасно для жизни! — пожаловалась пассажирка общественного транспорта.

Надо отметить, что жалобы на чадящий транспорт, притом не только общественный, периодически поступают в редакцию информагентства. Не только пешеходы, но и сами автомобилисты довольно часто вынуждены дышать удушающим выхлопом, который к тому же мешают обзору водителей.

Напомним, автобусы № 56 в Хабаровске стали уже чуть ли не притчей во языцех: так сложилось, что именно на общественный транспорт этого маршрута пассажиры жалуются больше всего. Так, в апреле текущего года в поле горожан горожан попал известный в городе перевозчик. По словам очевидцев, пассажирский автобус «Пять звезд» несколько дней курсировал по Хабаровску с разбитым лобовым стеклом. Позже «отличился» еще один автобус указанной компании. По словам местных жителей, приметный перевозчик вышел на линию с только что выкрашенным салоном. Несмотря на предупреждающую записку, многим пассажирам уберечь свою одежду все-таки не удалось.

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