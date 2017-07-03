Клубы черного дыма и грохот в салоне перепугали пассажиров автобуса № 56 в Хабаровске
Вместе с тем поломка продолжить работу транспорту не помешала.
Вместе с тем поломка продолжить работу транспорту не помешала.
Хабаровск, 3 июля, AmurMedia.
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Надо отметить, что жалобы на чадящий транспорт, притом не только общественный, периодически поступают в редакцию информагентства. Не только пешеходы, но и сами автомобилисты довольно часто вынуждены дышать удушающим выхлопом, который к тому же мешают обзору водителей.
Напомним, автобусы № 56 в Хабаровске стали уже чуть ли не притчей во языцех: так сложилось, что именно на общественный транспорт этого маршрута пассажиры жалуются больше всего. Так, в апреле текущего года в поле горожан горожан попал известный в городе перевозчик. По словам очевидцев, пассажирский автобус «Пять звезд» несколько дней курсировал по Хабаровску с разбитым лобовым стеклом. Позже «отличился» еще один автобус указанной компании. По словам местных жителей, приметный перевозчик вышел на линию с только что выкрашенным салоном. Несмотря на предупреждающую записку, многим пассажирам уберечь свою одежду