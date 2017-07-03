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05:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» началась в Хабаровском крае

Сегодня, 3 июля, в Хабаровском крае стартовала ежегодная благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Она продлится до конца сентября, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В рамках акции все желающие смогут пожертвовать средства и вещи детям из малоимущих семей. Принимаются канцелярские принадлежности, наборы для творчества, рюкзаки, спортивная форма, книги и другие предметы. Пункты сбора организуют во всех школах региона.

Кроме того, жители края смогут перечислить денежные средства на счета центров социальной поддержки населения края и регионального отделения «Российского Детского фонда».

Отмечается, что жителей региона, которые испытывают материальные трудности, ждут в краевых учреждениях социального обслуживания и центрах соцподдержки населения. Адреса организаций представлены на сайте. Телефон для справок: (4212) 32−62−49.

Напомним, аналогичную акцию проводит администрация краевой столицы, также вещи для детей из малоимущих семей собирают в Хабаровской епархии.

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