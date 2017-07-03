Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» началась в Хабаровском крае

В рамках акции все желающие смогут пожертвовать средства и вещи детям из малоимущих семей. Принимаются канцелярские принадлежности, наборы для творчества, рюкзаки, спортивная форма, книги и другие предметы. Пункты сбора организуют во всех школах региона.

Кроме того, жители края смогут перечислить денежные средства на счета центров социальной поддержки населения края и регионального отделения «Российского Детского фонда».

Отмечается, что жителей региона, которые испытывают материальные трудности, ждут в краевых учреждениях социального обслуживания и центрах соцподдержки населения. Адреса организаций представлены на сайте. Телефон для справок: (4212) 32−62−49.

Напомним, аналогичную акцию проводит администрация краевой столицы, также вещи для детей из малоимущих семей собирают в Хабаровской епархии.