Красноярскую общественность привлекут к контролю за дорожным ремонтом в центре

Ремонт дорог в центре Красноярска и во дворах жилых домов будут контролировать не только ответственные ведомства, но и представители городской общественности. Об этом на селекторном совещании сообщил глава города Эдхам Акбулатов и дал соответствующее распоряжение, сообщили в пресс-службе администрации Красноярска.

Напомним, в этом году в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Красноярске ведётся комплексный ремонт 46 объектов, среди них: улицы Партизана Железняка, Северная, Свердловская, 60 лет образования СССР, проспект имени газеты «Красноярский рабочий». Объем финансирования на проведение работ в рамках федеральной программы — 1,7 млрд рублей.

На сегодняшний день на части объектов работы подходят к завершению, в ходе селекторного совещания Эдхам Акбулатов поставил перед департаментом городского хозяйства, управлением дорог, инфраструктуры и благоустройства города задачу усилить контроль за работой подрядчиков.

«Главный вопрос при проведении дорожных работ — качество, причем как самой работы подрядчиков, так и используемых при ремонте материалов. В этой работе не может быть мелочей. На каждый объект должно быть предоставлено заключение экспертизы и все документы на материалы от компаний-производителей. Подчеркиваю, мы будем оплачивать работу подрядчика только после того, как полностью удостоверимся в качестве проведенных работ», — сказал мэр.

Также Акбулатов поручил активизировать темпы нанесения дорожной разметки.

Рассматривая вопрос ремонта проспекта Мира и улицы Карла Маркса, который стартовал 1 июля, Эдхам Акбулатов, в первую очередь, указал на необходимость проанализировать графики перекрытий, чтобы минимизировать неудобства горожан. Кроме того, он поручил департаменту горхозяйства привлечь к работе по контролю за качеством проводимых работ представителей общественности.

«Такой же подход должен применяться и при капитальном ремонте 215 красноярских дворов. Основной заказчик ремонта — жители, они решают как должен выглядеть обновленный двор, контролируют подрядчика и принимают работы. В связи с этим руководителям администраций районов необходимо ориентироваться на мнения жителей, еще раз проверить все решения собраний собственников многоквартирных домов, встретиться с председателями советов домов, чтобы в итоге красноярцы получили обновленные, современные общественные пространства», — отметил глава города.