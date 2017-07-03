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07:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Жаркий июль ожидает хабаровчан

Дождей на ближайшие дни синоптики не прогнозируют.

Источник: AP 2017

Душным и жарким будет второй месяц лета в Хабаровске. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева.

«Устойчивых 30-градусных температур в Хабаровске не было ни в 2015-м, ни в 2016 году. Однако в этом году мы входим в стандартное лето, когда с начала июля начинается жара в 30 градусов и выше. Такие температуры будут преобладать в течение месяца. С начала июля к нам придет континентальное тепло из Сибири, а в конце июля — начале августа традиционно начинает подниматься тропический влажный воздух, который усугубляет эти температуры. В предстоящие 10 дней практически на всей территории края без осадков. Дожди мы ожидаем только во второй половине месяца», — рассказала Светлана Агеева.

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