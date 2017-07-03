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06:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

За минувшие выходные утонули двое жителей Кемеровской области

Погибшие — мужчина и женщина, их личности сейчас устанавливаются.

За прошедшие выходные в водоемах области были обнаружены два тела.

По информации Правоохранительного портала Кузбасса, тело женщины было обнаружено в Березовском под городским мостом через реку Барзас. Очевидцы увидели её в воде. На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас эксперты устанавливают точную причину смерти женщины.

В технологическом канале Беловской ГРЭС было обнаружено тело мужчины. По словам собеседника портала, тело мужчины находилось в воде около суток. Сейчас точную причину смерти устанавливают эксперты.

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