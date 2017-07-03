Прокуратура закрыла детский лагерь в Дивногорске из-за отсутствия документов
У учредителя нет необходимой разрешительной документации на работу.
У учредителя нет необходимой разрешительной документации на работу.
Прокуратура приостановила работу детского лагеря «Конквэст», который находится на территории
Как сообщает
Прокуратура обратилась в Дивногорский городской суд с иском о приостановке деятельности лагеря до получения нужных документов. Кроме того, прокурор направил в суд заявление о запрете владельца лагеря организовывать