Прокуратура закрыла детский лагерь в Дивногорске из-за отсутствия документов

Прокуратура приостановила работу детского лагеря «Конквэст», который находится на территории эко-парка «Адмирал» в Дивногорске. Оказалось, что у лагеря не было необходимых разрешительных документов на работу.

Как сообщает пресс-служба ведомства, организатором «Конквэста» является индивидуальный предприниматель. После проверки выяснилось, что у учредителя нет необходимой разрешительной документации на работу. В частности, владелец не предоставил гарантии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.