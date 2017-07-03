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07:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Прокуратура закрыла детский лагерь в Дивногорске из-за отсутствия документов

У учредителя нет необходимой разрешительной документации на работу.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Прокуратура приостановила работу детского лагеря «Конквэст», который находится на территории эко-парка «Адмирал» в Дивногорске. Оказалось, что у лагеря не было необходимых разрешительных документов на работу.

Как сообщает пресс-служба ведомства, организатором «Конквэста» является индивидуальный предприниматель. После проверки выяснилось, что у учредителя нет необходимой разрешительной документации на работу. В частности, владелец не предоставил гарантии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Прокуратура обратилась в Дивногорский городской суд с иском о приостановке деятельности лагеря до получения нужных документов. Кроме того, прокурор направил в суд заявление о запрете владельца лагеря организовывать какие-либо мероприятия, связанные с детским отдыхом на территории «Адмирала». Оба заявления были рассмотрены и удовлетворены.

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