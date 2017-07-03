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07:04 (мск), источник: РИА Новости

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Гидрометцентр России объявил в понедельник желтый уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра, дождя и грозы.

Источник: РИА Новости

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится на сайте Гидрометцентра.

Согласно опубликованным данным, в Москве и Московской области в понедельник ожидается сильный ветер, дождь и гроза.

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