В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Гидрометцентр России объявил в понедельник желтый уровень погодной опасности в Москве
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Гидрометцентр России объявил в понедельник желтый уровень погодной опасности в Москве
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится на сайте Гидрометцентра.
Согласно опубликованным данным, в Москве и Московской области в понедельник ожидается сильный ветер, дождь и гроза.