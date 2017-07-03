Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Как недосып влияет на мозг
Уволена сотрудница Минздрава, критиковавшая помощь тяжелобольной
Какие сардельки нельзя покупать ни в коем случае
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
"Противник убит точно": Захарченко о новом пистолете ДНР
«Огромные убытки»: Киев жалуется на Крымский мост
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Корабли США выходят на атакующие позиции для удара по Сирии – CNN
На Украине столкнулись ветераны АТО и крестьяне
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
1450-летие Николь Кидман
07:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Еще троих стобалльников выявили в Хабаровском крае

Жители Хабаровского края узнали результаты ЕГЭ по химии и истории.

Источник: РИА "Новости"

В текущем году эти предметы сдавали 476 и 1082 человека соответственно. Трое из них получили высшие баллы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Сто баллов по истории получила выпускница комсомольской школы № 32 Полина Некрасова. Максимальными показателями по химии отметились учащийся хабаровской гимназии № 1 Павел Ростовцев и выпускник школы № 24 города Юности Илья Гусев. Стобальная отметка для комсомольчанина стала уже второй. Первую он получил за экзамен по русскому языку», — рассказала министр образования и науки края Алла Кузнецова. Напомним, ранее стало известно, что в Хабаровском крае 47 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Также двое комсомольчан достигли высших результатов по профильной математике. Причем один из них, выпускник лицея № 1 Комсомольска-на-Амуре Алексей Леонов, заработал еще и 100 баллов по физике. По литературе и информатике наибольшее количество баллов набрали выпускники краевого центра образования.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Хоккеист из «Автомобилиста» присоединился к хабаровскому «Амуру»
Определился победитель Кубка конфедераций в России
СМИ узнали о подготовке боевиками провокации с зарином в Сирии
Кабмин утвердил план реализации научно-технологического развития
Глава «Почты России» покинет компанию
США сняли запрет на провоз ноутбуков на рейсах из столицы ОАЭ
Синоптики рассказали о «скомканном» лете в Центральной России
Глава Южной Кореи предложил КНДР возобновить встречи семей
Спорт
А побеждают немцы! Германия выиграла Кубок конфедераций Сборная Чили много владела мячом и больше атаковала в финале Кубка конфедераций со сборной Германии, но победа досталась чемпионам мира
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Московские фрилансеры скупают загородное жилье
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь