Еще троих стобалльников выявили в Хабаровском крае

В текущем году эти предметы сдавали 476 и 1082 человека соответственно. Трое из них получили высшие баллы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Сто баллов по истории получила выпускница комсомольской школы № 32 Полина Некрасова. Максимальными показателями по химии отметились учащийся хабаровской гимназии № 1 Павел Ростовцев и выпускник школы № 24 города Юности Илья Гусев. Стобальная отметка для комсомольчанина стала уже второй. Первую он получил за экзамен по русскому языку», — рассказала министр образования и науки края Алла Кузнецова. Напомним, ранее стало известно, что в Хабаровском крае 47 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Также двое комсомольчан достигли высших результатов по профильной математике. Причем один из них, выпускник лицея № 1 Комсомольска-на-Амуре Алексей Леонов, заработал еще и 100 баллов по физике. По литературе и информатике наибольшее количество баллов набрали выпускники краевого центра образования.