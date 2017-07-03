За ночь в Кемеровской области сгорели две бани
Оба происшествия случились в садовых товариществах.
Оба происшествия случились в садовых товариществах.
За ночь со 2 на 3 июля в Кемеровской области сгорели две бани.
По информации
Еще один пожар произошел в садовом некоммерческом товариществе «Энергия» на улице 19-ая Аллея в Кемеровском районе. К тушению привлекались 8 человек и 2 единицы спецтехники. Пожар был потушен в 4:21 часов.
О причинах возгорания не сообщается, сейчас их устанавливают эксперты.