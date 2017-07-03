Самыми яркими событиями июня россияне назвали «прямую линию» с президентом и ураган

На втором месте — ураган в Москве/Центральной России (25%), на третьем — аномально холодное лето в России (23%).

Каждый пятый россиянин решил воздержаться от летнего отдыха в этом году

В пятерке самых запомнившихся событий месяца также рост цен/обесценивание денег/ухудшение уровня жизни (22%), история с 6-летним мальчиком в Балашихе, который погиб в ДТП (19%).

Еще 17% респондентов внесли в список празднование «Дня России» 12 июня, 15% — вооруженные столкновения на Донбассе, 13% — Кубок Конфедераций по футболу, 12% — празднование 9 мая.

Каждый десятый вспомнил о митингах против коррупции 12 июня, о привезённых в Россию мощах Николая Чудотворца, о массовом убийстве в Тверской области (по 10%).