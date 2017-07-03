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08:33 (мск), источник: Интерфакс

Самыми яркими событиями июня россияне назвали «прямую линию» с президентом и ураган

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — «Прямая линия с Владимиром Путиным» стала самым запомнившимся событием последних четырех недель для 39% россиян, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

Источник: РИА "Новости"

На втором месте — ураган в Москве/Центральной России (25%), на третьем — аномально холодное лето в России (23%).

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В пятерке самых запомнившихся событий месяца также рост цен/обесценивание денег/ухудшение уровня жизни (22%), история с 6-летним мальчиком в Балашихе, который погиб в ДТП (19%).

Еще 17% респондентов внесли в список празднование «Дня России» 12 июня, 15% — вооруженные столкновения на Донбассе, 13% — Кубок Конфедераций по футболу, 12% — празднование 9 мая.

Каждый десятый вспомнил о митингах против коррупции 12 июня, о привезённых в Россию мощах Николая Чудотворца, о массовом убийстве в Тверской области (по 10%).

Опрос проведен 23—26 июня среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. События не зачитывались респондентам; они сами называли события, которые запомнили.

Комментарии
2
Григорий Захаров
Да да опять пиар компания Путина, вам не надоело! Он за 17 лет правления ни чего, что обещал не сделал! Где дешевый бензин? Где бесплатная и качественная медицина? Где нормальные дороги? Где нормальные зарплаты?
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Валерий Викторов ....
От этой прямой линии толку нет, только эфир засоряют!
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