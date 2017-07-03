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08:38 (мск), источник: Вести Приморье

Приморье перешло на «прямые выплаты» и электронные больничные

Приморский край вошел в список регионов страны, участвующих в пилотном проекте Фонда социального страхования «Прямые выплаты». С 1 июля в субъекте полностью изменилась схема выплат пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком и за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, с 1 июля работодатели должны будут в полном объеме уплачивать страховые взносы, а расчет и выплаты пособий работникам берет на себя Фонд соцстраха. Оплата первых трех дней временной нетрудоспособности по-прежнему обязанность работодателя. Реализация этого проекта позволит гражданам своевременно и в полном объеме получать пособия — по временной нетрудоспособности, по материнству и детству и другие — вне зависимости от финансового положения их работодателей. Также будет полностью исключена возможность неправильного начисления пособия.

Кроме того, с 1 июля 2017 года вступает в силу федеральный закон, который предусматривает возможность оформления листков нетрудоспособности в электронном виде. Электронные листки нетрудоспособности будут внедряться постепенно по мере готовности медучреждений и предприятий к работе с новым программным обеспечением. Переход на электронный больничный будет добровольным — человек сможет сам выбрать, оформить листок нетрудоспособности в привычном бумажном виде либо в электронном, дав на это свое письменное согласие.

При этом работодатель и работник смогут отследить процесс прохождения листка нетрудоспособности от стадии его оформления до оплаты в личных кабинетах на портале Фонда социального страхования РФ, при условии регистрации на портале госуслуг. Как и прежде, первые три дня больничного оплачивает работодатель, а остальные дни — Фонд социального страхования.

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