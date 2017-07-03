Суд по делу бывшего вице-губернатора Приморья Ежова начнется 11 июля

Как сообщается на сайте суда, первое заседание назначено на 11 июля в 14.00 по местному времени.

Уголовное дело в отношении О. Ежова с обвинительным заключением было направлено в суд 28 июня.

По версии следствия, в марте 2013 года департамент градостроительства Приморья с ООО «Приморье Девелопмент» заключил договор на строительство пожарного депо в селе Новопокровка Красноармейского района края стоимостью свыше 100 млн руб.

О. Ежов, возглавлявший департамент градостроительства, зная, что работы не завершены, подписал документы о приемке фактически невыполненных работ. Работы были оплачены. В результате бюджету региона причинен ущерб в размере более 26 млн руб.

Чиновника задержали 3 мая 2016 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями и возбудили против него уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По решению суда он был арестован.