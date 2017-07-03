На клумбы Омска ежедневно тратят 500 тонн воды
И более 20 тысяч тонн потрачено с начала сезона.
И более 20 тысяч тонн потрачено с начала сезона.
Поливают клумбы, живые изгородки, кустарники, деревья, кустарники и другие зеленые насаждения в Омске каждый день и тратят на это не менее 500 тонн воды ежедневно. Так, с самого начала
Как отметил директор «УДХиБ» Владимир Казимиров, мэр Омска Вячеслав Двораковский поставил задачу постоянно развивать зеленую архитектуру в городе, что требует постоянных уходных работ за насаждениями.
Владимир Казимиров, директор «УДХиБ»:
— Соответствующие подразделения имеются в каждом административном округе города. О масштабах проводимых работ — а это не только полив, но и кошение газонов, прополка и пр., хорошо говорит, например, такая цифра: в Омске в течение лета высаживается порядка трех миллионов цветов.