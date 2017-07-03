На клумбы Омска ежедневно тратят 500 тонн воды

Из-за жаркой и сухой погоды, которая царит в Омске последнее время, специалисты службы зеленого строительства бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» работают в особом режиме.

Поливают клумбы, живые изгородки, кустарники, деревья, кустарники и другие зеленые насаждения в Омске каждый день и тратят на это не менее 500 тонн воды ежедневно. Так, с самого начала весеннее-летнего сезона на зелень в городе было потрачено более 20 тысяч тонн воды.

Как отметил директор «УДХиБ» Владимир Казимиров, мэр Омска Вячеслав Двораковский поставил задачу постоянно развивать зеленую архитектуру в городе, что требует постоянных уходных работ за насаждениями.

Владимир Казимиров, директор «УДХиБ»:

— Соответствующие подразделения имеются в каждом административном округе города. О масштабах проводимых работ — а это не только полив, но и кошение газонов, прополка и пр., хорошо говорит, например, такая цифра: в Омске в течение лета высаживается порядка трех миллионов цветов.