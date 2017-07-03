В Башкирии выпал град размером с куриное яйцо
Сегодня ночью, в селе Мраково Кугарчинского района выпал град размером с куриное яйцо. Фотографиями града поделился местный житель Евгений Николаевич в паблике «БашДТП».
Сегодня ночью, в селе Мраково Кугарчинского района выпал град размером с куриное яйцо. Фотографиями града поделился местный житель Евгений Николаевич в паблике «БашДТП».
Град начался в 5 утра, но продолжился не долго, однако такие градины с легкостью могли повредить саженцы на огороде.
Отметим, что этот случай за последнее время не единственный. Этим летом осадки в виде крупного града неудивительное явление.