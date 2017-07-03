В одном из кишиневских магазинов покупателям пытаются продать гнилые фрукты и овощи

Речь идет о магазине сети Грин Хиллс, расположенном в секторе Чеканы, пишет bloknot-moldova. md. Один из покупателей пришел в недоумение, увидев в каком состоянии находятся фрукты и овощи на прилавках магазина.

По словам мужчины многое из выставленного на продажу не пригодно для еды. Зашли в Грин Хиллс на Чеканах за фруктами. Желание пропало совсем! Кто знает, через какое время возвращается желание кушать, а то лето проходит, — утверждает он.

Не смотря на очевидную непригодность для еды, стоимость продуктов не отличается от стандартной.