В одном из кишиневских магазинов покупателям пытаются продать гнилые фрукты и овощи
Жители столицы возмущены качеством продуктов, которые выставил на продажу один из супермаркетов Кишинева, о чем они делятся в социальных сетях.
Жители столицы возмущены качеством продуктов, которые выставил на продажу один из супермаркетов Кишинева, о чем они делятся в социальных сетях.
Речь идет о магазине сети Грин Хиллс, расположенном в секторе Чеканы, пишет
По словам мужчины многое из выставленного на продажу не пригодно для еды. Зашли в Грин Хиллс на Чеканах за фруктами. Желание пропало совсем! Кто знает, через какое время возвращается желание кушать, а то лето проходит, — утверждает он.
Не смотря на очевидную непригодность для еды, стоимость продуктов не отличается от стандартной.