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10:27 (мск), источник: Actualitati.md

В одном из кишиневских магазинов покупателям пытаются продать гнилые фрукты и овощи

Жители столицы возмущены качеством продуктов, которые выставил на продажу один из супермаркетов Кишинева, о чем они делятся в социальных сетях.

Источник: Actualitati.md

Речь идет о магазине сети Грин Хиллс, расположенном в секторе Чеканы, пишет bloknot-moldova.md. Один из покупателей пришел в недоумение, увидев в каком состоянии находятся фрукты и овощи на прилавках магазина.

По словам мужчины многое из выставленного на продажу не пригодно для еды. Зашли в Грин Хиллс на Чеканах за фруктами. Желание пропало совсем! Кто знает, через какое время возвращается желание кушать, а то лето проходит, — утверждает он.

Не смотря на очевидную непригодность для еды, стоимость продуктов не отличается от стандартной.

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