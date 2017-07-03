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10:19 (мск), источник: АиФ Калининград

МЧС и полиция ловили бобра в центре Калининграда

Настоящая спецоперация по поимке бобра развернулась 2 июля в центре Калининграда.

Животное, агрессивно реагирующее на людей и пытающееся укусить любого, кто к нему хотел подойти, на стоянке возле торгового центра заметил наряд патрульно-постовой службы полиции. Подробности спасения рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Бобр некоторое время метался по тротуару, а затем забрался под машину. Выгнать его оттуда не получилось, поэтому пришлось вызывать на место сотрудников МЧС. Подъехали и волонтеры.

Вокруг машины растянули сетку, а сотрудник МЧС с помощью сачка вытянул бобра из-под авто. Но и после этого животное попыталось сбежать. Попытка оказалась безуспешной — речного жителя удачно поместили в переноску и передали волонтерам.

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