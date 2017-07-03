МЧС и полиция ловили бобра в центре Калининграда

Животное, агрессивно реагирующее на людей и пытающееся укусить любого, кто к нему хотел подойти, на стоянке возле торгового центра заметил наряд патрульно-постовой службы полиции. Подробности спасения рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Бобр некоторое время метался по тротуару, а затем забрался под машину. Выгнать его оттуда не получилось, поэтому пришлось вызывать на место сотрудников МЧС. Подъехали и волонтеры.