На пограничном пункте Леушены образовалась очередь
На пограничном пункте Леушены этим утром образовалась очередь. Время ожидания составляет примерно полтора часа.
На пограничном пункте Леушены этим утром образовалась очередь. Время ожидания составляет примерно полтора часа.
На пограничном пункте Леушены этим утром образовалась очередь. Время ожидания составляет примерно полтора часа. Пограничная полиция рекомендует водителям воспользоваться приложением «TRAFIC ONLINE» на сайте ведомства, чтобы скорректировать маршрут движения.
«В приложении указано, какова ситуация на всех КПП в режиме реального времени, это позволяет рассчитывать, сколько придется ждать. Допустим, проверка автобуса с 20-тью пассажирами займет полчаса, если пассажиров больше — 45 минут», — сказал замглавы отдела Пограничной полиции Леушен, Лилиан Колесник.
По статистике, за первый летний месяц границу пересекли более 30 тысяч раз. При этом таможенный досмотр занимал в среднем около 30 минут.