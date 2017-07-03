Поезда на МЦК в обоих направлениях следуют в штатном режиме

«Интервал движения между “Ласточками” по часовой и против часовой стрелки соответствует норме — поезда следуют каждые пять минут», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поезда, следующие по МЦК по часовой стрелке, не останавливаются на станциях «Новохохловская» и «Нижегородская» по техническим причинам. Для введения электропоездов в график, а также устранения интервального разрыва, который образовался между одной парой «Ласточек» по часовой стрелке, на линию выпустили резервные электропоезда.