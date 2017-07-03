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10:27 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Поезда на МЦК в обоих направлениях следуют в штатном режиме

Движение поездов на Московском центральном кольце соответствует норме, сообщается на официальном канале МЦК в Telegram.

Источник: РИА "Новости"

«Интервал движения между “Ласточками” по часовой и против часовой стрелки соответствует норме — поезда следуют каждые пять минут», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поезда, следующие по МЦК по часовой стрелке, не останавливаются на станциях «Новохохловская» и «Нижегородская» по техническим причинам. Для введения электропоездов в график, а также устранения интервального разрыва, который образовался между одной парой «Ласточек» по часовой стрелке, на линию выпустили резервные электропоезда.

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