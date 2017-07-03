Соревнования по вейкбордингу впервые прошли в Иркутске

Экстремалы выполняют на воде головокружительные трюки. Развороты на 360 градусов, скольжение по трапеции. Самые эффектные — это прыжки с рампы. Райдеры взлетают почти на два метра. Вейкбординг — достаточно новый вид спорта для нашего региона. С помощью лебёдки участники набирают большую скорость. При этом они стоят на доске для серфинга или водных лыжах.

— Три скорости здесь на лебёдке. Сейчас мы катаемся на первой скорости. Километров 28 В час, наверное. Падения бывают, да. Больно, — говорит участник соревнований Павел Павлюк.

Выигрывает тот, кто набрал наибольшее количество баллов. При этом спортсмен не повторяет трюки предыдущих вейкбордистов. Выступление должно быть оригинальным.

— Делятся на два вида. Есть трюки с воды. И есть трюки на фигурах. У нас как-то больше популярно делать трюки с воды, — говорит участник соревнований Степан Банаев.

Главная проблема этого вида спорта в Сибири — холодная вода. Температура в Ангаре не превышает 5−7 градусов. Поэтому экстремалы одеты в гидрокостюмы. Несмотря на ледяную воду, вейбордингом занимаются даже дети. Самой юной участнице всего 11 лет.

— Когда летишь с трамплина, ощущения, что ты летишь. И все тебе аплодируют, смотрят. Это очень приятно, — говорит участница соревнований Мария Шюкина.