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10:26 (мск), источник: VLADNEWS

Во вторник в Приморье пройдут грозовые дожди

Во Владивостоке существенных осадков не ожидается.

Источник: VLADNEWS

Сегодня, 3 июля, Приморье находится во власти циклона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае сохраняются грозовые дожди, временами сильные. Температура воздуха +21…+32 °C, на побережье +13…+20 °C.

На реках края ожидается подъем уровней воды. Выхода рек из берегов, опасных гидрологических явлений не прогнозируется.

Во Владивостоке ночью шел дождь, выпало 5 мм. Температура воздуха понизилась до +13 °C. Днем в городе облачно, небольшой, временами умеренный дождь. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха +14…+16 °C.

Завтра в Приморье сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Температура воздуха +7…+18 °C, днем +20…+27 °C, на побережье +13…+19 °C.

Во Владивостоке ночью облачно, возможен небольшой дождь, туман. Температура +13…+15 °C. Днем переменная облачность, без существенных осадков, температура +17…+20°C.

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