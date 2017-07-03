Россию и курорты Краснодарского края скоро забрендируют

Одна из его целей — генерация идей по созданию не только туристического бренда Кубани в целом, но и брендов районов края. Победителей определят в конце июля.

Федеральный конкурс проводит Ростуризм совместно с Ассоциацией брендинговых компаний России (АБКР). Проект вышел на финальную стадию. К созданию бренда привлекли 45 специалистов из 35 ведущих брендинговых агентств России. В состав жюри конкурса вошли видные государственные деятели и признанные в мире эксперты по территориальному брендингу.

Три концепции, которые выйдут в финал, определят в ходе всенародного голосования, которое проходит на национальном туристическом портале Russia.Travel до 15 августа. Далее работы рассмотрит жюри. Победителя объявят 27 сентября.

«Сама идея конкурса возникла в связи с тем, что на сегодня у России, как туристического направления, нет туристического бренда, в то время как его наличие будет способствовать формированию положительного имиджа страны, повышению ее узнаваемости как привлекательного туристического направления, конкурентоспособности на мировом рынке туристских услуг», — отметили в отделе информационного сопровождения министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.