Калининградский актер Алексей Переберин получил приз за лучшую женскую роль
Калининградский актер Алексей Переберин получил приз за лучшую женскую роль на театральном фестивале «КОЛЯДА-РLAYS», который прошел в Екатеринбурге.
Калининградский актер Алексей Переберин получил приз за лучшую женскую роль на театральном фестивале «КОЛЯДА-РLAYS», который прошел в Екатеринбурге.
Труппа областного драмтеатра показала уже полюбившийся калининградским зрителям спектакль в жанре трагифарс «Тройкасемеркатуз».
Жюри отметило интересную трактовку современного драматургического материала. Алексея Переберина наградили за роль Графини.
Отметим, что калининградцы впервые участвовали в международном фестивале современной драматургии «КОЛЯДА-РLAYS». Коллективы из Венгрии, Румынии, Сербии, Македонии, Казахстана и 22 городов России показали 38 спектаклей.