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11:59 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградский актер Алексей Переберин получил приз за лучшую женскую роль

Калининградский актер Алексей Переберин получил приз за лучшую женскую роль на театральном фестивале «КОЛЯДА-РLAYS», который прошел в Екатеринбурге.

Труппа областного драмтеатра показала уже полюбившийся калининградским зрителям спектакль в жанре трагифарс «Тройкасемеркатуз».

Жюри отметило интересную трактовку современного драматургического материала. Алексея Переберина наградили за роль Графини.

Отметим, что калининградцы впервые участвовали в международном фестивале современной драматургии «КОЛЯДА-РLAYS». Коллективы из Венгрии, Румынии, Сербии, Македонии, Казахстана и 22 городов России показали 38 спектаклей.

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