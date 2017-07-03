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16:34 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре на шести улицах отключили горячую воду

Продолжается плановый ремонт тепломагистралей Самарской ТЭЦ.

В понедельник, 3 июля, в Самаре на две недели приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц Ташкентской, Георгия Димитрова, Солнечной, Ново-Садовой, Гастелло и Московского шоссе, сообщает АО «Предприятие тепловых сетей».

Отключение горячей воды связано с проведением планового ремонта III тепломагистрали, который будет проходить с 3 по 16 июля.

Следующим этапом реконструкции на тепловых сетях «ПТС» станет плановый ремонт IV тепломагистрали Самарской ТЭЦ .

Напомним, что со 2 по 15 июня специалисты АО «Предприятие тепловых сетей» произвели масштабный ремонт I тепломагистрали Самарской ТЭЦ, протяженность которой превышает 38 км, а с 19 по 28 июня находилась в плановом ремонте II-я тепломагистраль, на которой теплоэнергетики заменили свыше 120 вентилей и манометров в тепловых камерах и теплопунктах, произвели набивку 25 сальниковых компенсаторов на трубопроводах диаметрами от 500 до 800 мм, а также отремонтировали пять аварийных участков теплосети.

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