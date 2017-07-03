В Самаре на шести улицах отключили горячую воду

В понедельник, 3 июля, в Самаре на две недели приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц Ташкентской, Георгия Димитрова, Солнечной, Ново-Садовой, Гастелло и Московского шоссе, сообщает АО «Предприятие тепловых сетей».

Отключение горячей воды связано с проведением планового ремонта III тепломагистрали, который будет проходить с 3 по 16 июля.

Следующим этапом реконструкции на тепловых сетях «ПТС» станет плановый ремонт IV тепломагистрали Самарской ТЭЦ .