В Самаре на шести улицах отключили горячую воду
Продолжается плановый ремонт тепломагистралей Самарской ТЭЦ.
Продолжается плановый ремонт тепломагистралей Самарской ТЭЦ.
В понедельник, 3 июля, в Самаре на две недели приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц Ташкентской, Георгия Димитрова, Солнечной,
Отключение горячей воды связано с проведением планового ремонта III тепломагистрали, который будет проходить с 3 по 16 июля.
Следующим этапом реконструкции на тепловых сетях «ПТС» станет плановый ремонт IV тепломагистрали Самарской ТЭЦ .
Напомним, что со 2 по 15 июня специалисты АО «Предприятие тепловых сетей» произвели масштабный ремонт I тепломагистрали Самарской ТЭЦ, протяженность которой превышает 38 км, а с 19 по 28 июня находилась в плановом ремонте