В Мехико нашли ацтекскую «башню из черепов»
В центре Мехико найдена «башня из черепов», сообщает Reuters.
В центре Мехико найдена «башня из черепов», сообщает Reuters.
Ученые нашли 676 более или менее целых человеческих черепов и тысячи фрагментов, замурованных в стены цилиндрического строения. Археологи полагают, что находка является частью «Великой стены из черепов», куда ацтеки помещали черепа военнопленных, принесенных в жертву богам.
Письменные источники мезоамериканских индейцев, а также конкистадоры и последовавшие за ними
В столице ацтеков Теночтитлане (после завоевания империи город был разрушен, а на его месте построен новый — Мехико) была построена «Великая стена из черепов». По свидетельствам видевших ее испанцев, она представляла собой массивную платформу, длиной 60 и шириной 30 метров. Конкистадор Андрес де Тапиа (Andrés de Tapia), которому поручили пересчитать черепа, оценил их количество более чем в сто тысяч. Современные исследователи считают, что цифра была более скромной, но тоже впечатляющей — около 60 тысяч черепов. Головы для «заполнения» стены добывались в ритуальных «цветочных войнах», которые ацтеки вели начиная с 1450-х годов и до испанского завоевания. Противники периодически встречались в заранее известный день в назначенном месте и проводили бой. Его целью был не захват территории, а тренировка солдат и захват военнопленных, которых впоследствии приносили в жертву богам.
В 2015 году археологи из Национального института антропологии и истории обнаружили в Мехико рядом с крупнейшим религиозным комплексом ацтеков, Темпло Майор (Большим Храмом), остатки платформы примерно 13 метров длиной, шести метров шириной и 45 сантиметров высотой. Судя по конструктивным особенностям сооружения и материалам, которые использовались при постройке, оно было создано в конце
Новой находкой археологов стало цилиндрическое здание диаметром примерно шесть метров, тоже расположенное рядом с Темпло Майор. Исследователи насчитали пока 676 черепов и многочисленных осколков костей, замурованных в башню. Основание конструкции еще не расчищено, так что ученые предполагают, что черепов будет еще больше. По мнению археологов, башня относится к «Великой стене из черепов», о которой упоминали испанцы.
По словам принимающего участие в раскопках археолога Рауля Баррера (Raul Barrera) черепа были замурованы в башню после того, как их продемонстрировали публике и они
Меньше месяца назад мексиканские археологи объявили о другой важной находке. В центре Мехико был найден большой храм ацтекского бога ветра, а при нем — площадка для ритуальной игры в мяч.
Екатерина Русакова