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15:24 (мск), источник: N + 1

В Мехико нашли ацтекскую «башню из черепов»

В центре Мехико найдена «башня из черепов», сообщает Reuters.

Источник: Reuters

Ученые нашли 676 более или менее целых человеческих черепов и тысячи фрагментов, замурованных в стены цилиндрического строения. Археологи полагают, что находка является частью «Великой стены из черепов», куда ацтеки помещали черепа военнопленных, принесенных в жертву богам.

Письменные источники мезоамериканских индейцев, а также конкистадоры и последовавшие за ними монахи-миссионеры упоминают о «цомпантли» — «стойках» или «стенах из черепов». Они представляли собой деревянные рамы с поперечными перекладинами, на которые были насажены черепа. Цомпантли создавались, чтобы продемонстрировать черепа принесенных в жертву вражеских воинов. После «демонстрации» их замуровывали в каменные строения. Также «стены из черепов» строили рядом с площадками для ритуальной игры в мяч, в которую играли две команды. По разным данным, после игры приносили в жертву либо проигравшую, либо победившую команду, а их черепа помещали в цомпантли. Подобные сооружения находили в городах тольтеков, майя и ацтеков.

Источник: Reuters
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В столице ацтеков Теночтитлане (после завоевания империи город был разрушен, а на его месте построен новый — Мехико) была построена «Великая стена из черепов». По свидетельствам видевших ее испанцев, она представляла собой массивную платформу, длиной 60 и шириной 30 метров. Конкистадор Андрес де Тапиа (Andrés de Tapia), которому поручили пересчитать черепа, оценил их количество более чем в сто тысяч. Современные исследователи считают, что цифра была более скромной, но тоже впечатляющей — около 60 тысяч черепов. Головы для «заполнения» стены добывались в ритуальных «цветочных войнах», которые ацтеки вели начиная с 1450-х годов и до испанского завоевания. Противники периодически встречались в заранее известный день в назначенном месте и проводили бой. Его целью был не захват территории, а тренировка солдат и захват военнопленных, которых впоследствии приносили в жертву богам.

В 2015 году археологи из Национального института антропологии и истории обнаружили в Мехико рядом с крупнейшим религиозным комплексом ацтеков, Темпло Майор (Большим Храмом), остатки платформы примерно 13 метров длиной, шести метров шириной и 45 сантиметров высотой. Судя по конструктивным особенностям сооружения и материалам, которые использовались при постройке, оно было создано в конце XV-начале XVI веков, незадолго до появления конкистадоров. В платформу были замурованы 35 черепов, а также фрагменты челюстей и костей черепа. По словам исследователей, помимо мужских черепов (которые, вероятно, принадлежали военнопленным), они обнаружили черепа женщин и детей.

Источник: Reuters
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Новой находкой археологов стало цилиндрическое здание диаметром примерно шесть метров, тоже расположенное рядом с Темпло Майор. Исследователи насчитали пока 676 черепов и многочисленных осколков костей, замурованных в башню. Основание конструкции еще не расчищено, так что ученые предполагают, что черепов будет еще больше. По мнению археологов, башня относится к «Великой стене из черепов», о которой упоминали испанцы.

По словам принимающего участие в раскопках археолога Рауля Баррера (Raul Barrera) черепа были замурованы в башню после того, как их продемонстрировали публике и они какое-то время простояли в деревянных цомпантли. Также как и в строении, найденном два года назад, в башню были замурованы не только черепа молодых мужчин, но и женские, и детские черепа. Появление мужских черепов можно объяснить победами в ритуальных «цветочных» войнах, но как в стену попали женские и детские черепа, исследователи пока объяснить не могут.

Меньше месяца назад мексиканские археологи объявили о другой важной находке. В центре Мехико был найден большой храм ацтекского бога ветра, а при нем — площадка для ритуальной игры в мяч.

Екатерина Русакова

Комментарии
1
Alex Heavy
Ужас, вот где отрицательная аура
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