В Приморском крае на ЕГЭ-2017 зарегистрировали 30 нарушений

В Приморском крае завершился основной этап единого государственного экзамена, в рамках которого было зарегистрировано примерно 30 нарушений. Аттестация охватила около 10 тысяч участников, есть те, кто написал ЕГЭ на высший балл. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте образования и науки.

По информации профильного ведомства, средний балл по математике базового уровня по сравнению с 2016 годом остался на прежнем уровне — 14, аналогично с математикой профильного уровня — 46. Средний балл по русскому языку вырос с 62 до 63.

Свыше 80 баллов по базовой математике получили 2 473 экзаменуемых или 35% от общего числа участников. В 2016 году порог в 80 баллов перешагнули 1 894 экзаменуемых или 24% участников. Профильную математику на «отлично» написали 263 экзаменуемых или 4% участников. Двое ребят написали профильную математику на высший балл. Более 80 баллов на экзамене по русскому языку набрали 1 043 участника, что выше результата 2016 года на 59 участников. Среди стобалльников — семь выпускников.

Наиболее популярным предметом по выбору стало обществознание, которое решили сдать почти 5 тысяч ребят. Высший балл набрал только один человек. Второй по популярности предмет — физика. Его сдавали 2,5 тысячи ребят, двое из них набрали высший балл, чего в 2016 году не было.

«В течение основного этапа ЕГЭ по Приморью зарегистрировали около 30 нарушений. В основном они связаны с использованием шпаргалок и телефонов. Участников удаляли с экзамена, ведётся работа по привлечению их к административной ответственности», — прокомментировали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, В Амурской области 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку получил 21 выпускник из 3 732, что в 2 раза больше показателя 2016 года. По литературе экзамен на высший балл написали три выпускницы. Достичь высших результатов на экзаменах по физике и обществознанию экзаменуемым в 2017 году не удалось.