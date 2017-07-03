В Красноярском крае 13 выпускников набрали 100 балов за ЕГЭ по химии

В этом году в Красноярском крае значительно выросло количество стобалльников по химии, сообщили в региональном министерстве образования.

Максимальный бал за экзамен получили 13 выпускников. Причем 8 человек — это выпускники специализированного класса школы № 144 г. Красноярска. К ЕГЭ их готовила учитель химии Елена Молчанова, у которой каждый год рекордное количество стобалльников. Добавим, что с 2005 года Елена Молчанова подготовила более 40 выпускников, которые получили на ЕГЭ по химии высший балл.

Всего в этом году химию сдавали 1407 человек, из них 7% (100 человек) получили за предмет свыше 80 баллов. В сравнении с прошлым годом в регионе сократился процент тех, кто не справился с заданиями.