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12:00 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае 13 выпускников набрали 100 балов за ЕГЭ по химии

В прошлом году стобалльниками стали всего 8 человек.

Источник: РИА "Новости"

В этом году в Красноярском крае значительно выросло количество стобалльников по химии, сообщили в региональном министерстве образования.

Максимальный бал за экзамен получили 13 выпускников. Причем 8 человек — это выпускники специализированного класса школы № 144 г. Красноярска. К ЕГЭ их готовила учитель химии Елена Молчанова, у которой каждый год рекордное количество стобалльников. Добавим, что с 2005 года Елена Молчанова подготовила более 40 выпускников, которые получили на ЕГЭ по химии высший балл.

Всего в этом году химию сдавали 1407 человек, из них 7% (100 человек) получили за предмет свыше 80 баллов. В сравнении с прошлым годом в регионе сократился процент тех, кто не справился с заданиями.

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