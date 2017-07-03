В Минсельхозе рассказали, как вино может ускорить демографический рост

«Мы — страна, пьющая крепкие алкогольные напитки: водка, самогон и так далее. Это все забирает здоровье, жизни людей, а это (употребление вина — ред.) изменит ситуацию и демографическую. И здоровье населения, я очень надеюсь, изменится в лучшую сторону», — сказал Ткачев в интервью телеканалу НТВ.

Он отметил, что в европейских странах реклама вина разрешена на телевидении, и это не сказывается на здоровье жителей в целом. «Там (за границей — ред.) реклама круглые сутки разрешена, по уровню всевозможных болезней, связанных с алкоголем, они (европейские страны — ред.) гораздо ниже, чем наша страна и по причине того, что у нас любят крепкие напитки», — считает Ткачев.

«Сейчас ситуация (в России с употреблением алкогольных напитков — ред.) меняется в пользу вина, качества, люди начали разбираться, интересоваться. Конечно, всему есть мера — можно и воды ведро выпить и умереть. Вино предполагает меру, а большинство в нашей стране даже толком и не разбирается», — добавил министр.

«Отечественное производство вина, винограда у нас растет, у нас уже очень качественные вина появились, они дешевле гораздо, чем итальянские, французские. Мы закладки по винограду увеличиваем с каждым годом на 50%, есть господдержка, есть востребованность этого продукта», — сообщил он.