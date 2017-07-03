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12:38 (мск), источник: РИА Новости

В Минсельхозе рассказали, как вино может ускорить демографический рост

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Увеличение потребления вина и снижение, таким образом, употребления крепких напитков в России может положительно сказаться на демографической ситуации в стране, а также в целом улучшить здоровье нации, считает глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

Источник: РИА Новости

«Мы — страна, пьющая крепкие алкогольные напитки: водка, самогон и так далее. Это все забирает здоровье, жизни людей, а это (употребление вина — ред.) изменит ситуацию и демографическую. И здоровье населения, я очень надеюсь, изменится в лучшую сторону», — сказал Ткачев в интервью телеканалу НТВ.

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Он отметил, что в европейских странах реклама вина разрешена на телевидении, и это не сказывается на здоровье жителей в целом. «Там (за границей — ред.) реклама круглые сутки разрешена, по уровню всевозможных болезней, связанных с алкоголем, они (европейские страны — ред.) гораздо ниже, чем наша страна и по причине того, что у нас любят крепкие напитки», — считает Ткачев.

«Сейчас ситуация (в России с употреблением алкогольных напитков — ред.) меняется в пользу вина, качества, люди начали разбираться, интересоваться. Конечно, всему есть мера — можно и воды ведро выпить и умереть. Вино предполагает меру, а большинство в нашей стране даже толком и не разбирается», — добавил министр.

«Отечественное производство вина, винограда у нас растет, у нас уже очень качественные вина появились, они дешевле гораздо, чем итальянские, французские. Мы закладки по винограду увеличиваем с каждым годом на 50%, есть господдержка, есть востребованность этого продукта», — сообщил он.

Комментарии
7
Валерий Глеков
через министра лоббирует чья то кампания Номально связав несколько сиюминутных проблем . . . подготовка общественного мнения с дисскусионной составляющей и с небольшим по возможности научным уклоном Экономически обоснованный аргумент на правительственном уровне . . . и Все таки лучше больше дотаций пусть пробивают конкретно землепашцам
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МИТЯЙ ВЕСЕЛУХА
Люди, пейте молоко - будете здоровы!
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Виктория Виктория
Истина в вине..... Интересно, сколько принял на
грудь Ткачев и чего?
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