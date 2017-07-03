Губернатор Нью-Джерси отдохнул на закрытом им же пляже
Шквал критических комментариев обрушился на губернатора
Шквал критических комментариев обрушился на губернатора
Ранее
«Я вообще не загорал сегодня», — утверждал Кристофер Кристи до того как в СМИ появились фотографии с его отдыха на пляже.
Других посетителей, направлявшихся на пляж Island State Beach Park, полиция разворачивала у входа в парк.
После публикации фотографий
Сам Кристи заявил, что его семья проводила выходные в резиденции губернатора и он вскоре улетел оттуда на работу на вертолете.
«Так это работает. Становитесь губернатором, и тогда у вас будет там резиденция», — сказал он на
В выходные все государственные парки