Губернатор Нью-Джерси отдохнул на закрытом им же пляже

«Я вообще не загорал сегодня», — утверждал Кристофер Кристи до того как в СМИ появились фотографии с его отдыха на пляже.

Ранее губернатор-республиканец распорядился закрыть на выходные и на День независимости США 4 июля ряд парков и бесплатных пляжей, в том числе и пляж Island State Beach Park, на котором его запечатлели фотографы. Решение закрыть парки и пляжи на выходные губернатор объяснил тем, что законодатели штата не уложились в сроки с согласованием бюджета.

Других посетителей, направлявшихся на пляж Island State Beach Park, полиция разворачивала у входа в парк.

После публикации фотографий пресс-секретарь губернатора Брайан Мюррей признал, что Кристи на пляже был — но якобы очень недолго. Со слов пресс-секретаря, губернатор только переговорил с женой и детьми и поехал на работу.

Сам Кристи заявил, что его семья проводила выходные в резиденции губернатора и он вскоре улетел оттуда на работу на вертолете.

«Так это работает. Становитесь губернатором, и тогда у вас будет там резиденция», — сказал он на пресс-конференции.

В выходные все государственные парки Нью-Джерси и бесплатные пляжи не работали, потому что местные законодатели не уложились в срок с принятием закона о медицинском страховании.