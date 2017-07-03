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13:21 (мск), источник: ТАСС

Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы

Глава МЧС потребовал выработать дополнительные меры по реагированию на природные катаклизмы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Природные катаклизмы в России ожидаются и в июле, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

Июнь был сложный и напряженный. Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы.
Владимир Пучков
Глава МЧС России
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Пучков пояснил, что «где- то могут быть очередные максимумы температур, где-то — резкие перепады температур, высокие скорости ветра, осадки». По его словам, практически во всех регионах РФ в течение июня наблюдались сложные метеорологические явления, которые приводили к нарушениям системы энергетики, неустойчивой работе транспортных коммуникаций и объектов социальной инфраструктуры.

В связи с этим глава МЧС потребовал проанализировать работу всех региональных органов управления и служб и выработать дополнительные меры по реагированию на природные катаклизмы.

«Я попрошу организовать исследование и принять дополнительные меры по подготовке органов управления и всей службы реагирования на природные катаклизмы», — распорядился министр.

«Проводите анализ и оценку действий всех соответствующих лиц, готовьте предложения по повышению эффективности работы территориальных подсистем Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите жизни и здоровья при подобных явлениях», — заключил глава МЧС.

Комментарии
8
Иван Бовин
А мне все нравиться , главное не жарко
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Иван Петров
Ещё один метеоролог нарисовался.
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Руслан Мамин - Сибиряк
Божьи знаки, что титры скоро.
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