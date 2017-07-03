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13:30 (мск), источник: Газета.Ру

Власти Москвы не исключили переселение в панельные дома по реновации

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал о возможном переселении в панельные дома по программе реновации в Москве, передает «Интерфакс». По его словам, власти Москвы обещают, что жители первой волны переедут в монолитные дома.

Источник: РИА "Новости"

«При этом могу заверить, что жители первой волны переедут в монолитные дома. Только они смогут отвечать требованиям той квартирографии, которая необходима по программе», — сказал руководитель департамента.

В дальнейшем я не исключаю появления новых панельных серий, для чего будет сделан заказ домостроительным комбинатам, однако пока никаких заказов домостроительным компаниям мы не направляли
Сергей Левкин
Руководитель департамента градостроительной политики Москвы

Он уточнил, что очередность сноса и расселения первых домов по программе реновации жилищного фонда может быть определена к концу осени текущего года.

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Левкин отметил, что адреса сносимых домов по итогам голосования уже известны, а сроки расселения конкретных адресов первой волны будут понятны до конца осени.

Ранее глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев рассказывал, что «панельные дома строили в Советском Союзе, потому что было быстро и дешево».

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