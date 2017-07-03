У гулявшего по набережной жителя Новороссийска изъяли крокодила
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Сотрудники природоохранной прокуратуры изъяли крокодила у жителя Новороссийска, когда он выгуливал хищника на поводке по городской набережной.
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Сотрудники природоохранной прокуратуры изъяли крокодила у жителя Новороссийска, когда он выгуливал хищника на поводке по городской набережной.
«Гражданин 30 июня прогуливался по набережной Новороссийска с крокодилом на поводке, чем вызвал к себе повышенный интерес, в том числе со стороны правоохранительных органов. В настоящее время рептилия изъята и передана в зоопарк города Анапы», — сообщили «Интерфаксу» в понедельник в
Проверка, проведенная сотрудниками
В прокуратуре также отметили, что, со слов хозяина, крокодил живет у него дома в большом аквариуме. Мужчина заверил, что никогда не предлагал туристам сфотографироваться с хищником и не вывозил его на пляж.
В настоящее время сотрудники природоохранного ведомства устанавливают личность героя видеороликов, попавших в социальные сети в конце июня. Очевидцы запечатлели мужчину с крокодилом на поводке на одном из пляжей Анапы в окружении многочисленных отдыхающих и детей.
«Пока нельзя однозначно утверждать, что в Новороссийске изъят тот же самый крокодил, который был в Анапе. Но и исключать эту версию также не стоит», — отметил сотрудник прокуратуры.