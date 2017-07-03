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13:09 (мск), источник: Интерфакс

У гулявшего по набережной жителя Новороссийска изъяли крокодила

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Сотрудники природоохранной прокуратуры изъяли крокодила у жителя Новороссийска, когда он выгуливал хищника на поводке по городской набережной.

«Гражданин 30 июня прогуливался по набережной Новороссийска с крокодилом на поводке, чем вызвал к себе повышенный интерес, в том числе со стороны правоохранительных органов. В настоящее время рептилия изъята и передана в зоопарк города Анапы», — сообщили «Интерфаксу» в понедельник в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Проверка, проведенная сотрудниками Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры, подтвердила, что документов на крокодила у новороссийца нет. Он смог предоставить только товарный чек из зоомагазина на 10 тыс. рублей. Установить достоверность покупки не удалось, так как магазин уже давно закрылся.

В прокуратуре также отметили, что, со слов хозяина, крокодил живет у него дома в большом аквариуме. Мужчина заверил, что никогда не предлагал туристам сфотографироваться с хищником и не вывозил его на пляж.

В настоящее время сотрудники природоохранного ведомства устанавливают личность героя видеороликов, попавших в социальные сети в конце июня. Очевидцы запечатлели мужчину с крокодилом на поводке на одном из пляжей Анапы в окружении многочисленных отдыхающих и детей.

«Пока нельзя однозначно утверждать, что в Новороссийске изъят тот же самый крокодил, который был в Анапе. Но и исключать эту версию также не стоит», — отметил сотрудник прокуратуры.

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