У гулявшего по набережной жителя Новороссийска изъяли крокодила

«Гражданин 30 июня прогуливался по набережной Новороссийска с крокодилом на поводке, чем вызвал к себе повышенный интерес, в том числе со стороны правоохранительных органов. В настоящее время рептилия изъята и передана в зоопарк города Анапы», — сообщили «Интерфаксу» в понедельник в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Проверка, проведенная сотрудниками Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры, подтвердила, что документов на крокодила у новороссийца нет. Он смог предоставить только товарный чек из зоомагазина на 10 тыс. рублей. Установить достоверность покупки не удалось, так как магазин уже давно закрылся.