Омичам предлагают снимать ролики об истории их улицы

Горожане могут снять ролики об истории их улицы. В Омске проходит всероссийская челлендж-акция #УлицыМоейРоссии. В нашем городе акция была организована «Городским студенческим центром» при поддержке департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Омска.

По словам организаторов, для того, чтобы принять участие в событии необходимо снять короткий видеоролик (продолжительностью не более 40 секунд), в котором рассказать об истории улицы, на которой живёт, учится или работает каждый автор произведения. Загрузить челлендж-ролик можно в социальные сети «ВКонтакте», Instagram или Youtube с обязательным хэштегом #УлицыМоейРоссии. В конце видеоролика, либо в описании к нему авторам следует передать челлендж-эстафету двум своим друзьям.

В акции могут принимать участие все желающие, независимо от возраста и региона проживания!

Победитель будет определён в день рождения Омска, который в этом году отметят 5 августа. Всех участников акции организаторы обещают поощрить.