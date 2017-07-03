Омичам предлагают снимать ролики об истории их улицы
В городе проходит
В городе проходит
Горожане могут снять ролики об истории их улицы. В Омске проходит всероссийская
По словам организаторов, для того, чтобы принять участие в событии необходимо снять короткий видеоролик (продолжительностью не более 40 секунд), в котором рассказать об истории улицы, на которой живёт, учится или работает каждый автор произведения. Загрузить
В акции могут принимать участие все желающие, независимо от возраста и региона проживания!
Победитель будет определён в день рождения Омска, который в этом году отметят 5 августа. Всех участников акции организаторы обещают поощрить.