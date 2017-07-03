Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Григорьев-Аполлонов показал, в каких условиях жил Олег Яковлев
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
"Сбербанк обезумел": клиенты банка о повторно списанных деньгах
Филипп Киркоров с размахом отметил пятилетие сына
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
Григорьев-Аполлонов показал, в каких условиях жил Олег Яковлев
Максим Фадеев о ситуации с "пьяным" мальчиком
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
СМИ рассказали, как был сбит малайзийский «Боинг»
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Украинцы отказались ездить в Россию по визам — СМИ
СМИ: у США - "лицензия" на вмешательства в дела РФ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
13:29 (мск), источник: АиФ Омск

Омичам предлагают снимать ролики об истории их улицы

В городе проходит челлендж-акция #УлицыМоейРоссии.

Горожане могут снять ролики об истории их улицы. В Омске проходит всероссийская челлендж-акция #УлицыМоейРоссии. В нашем городе акция была организована «Городским студенческим центром» при поддержке департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Омска.

По словам организаторов, для того, чтобы принять участие в событии необходимо снять короткий видеоролик (продолжительностью не более 40 секунд), в котором рассказать об истории улицы, на которой живёт, учится или работает каждый автор произведения. Загрузить челлендж-ролик можно в социальные сети «ВКонтакте», Instagram или Youtube с обязательным хэштегом #УлицыМоейРоссии. В конце видеоролика, либо в описании к нему авторам следует передать челлендж-эстафету двум своим друзьям.

В акции могут принимать участие все желающие, независимо от возраста и региона проживания!

Победитель будет определён в день рождения Омска, который в этом году отметят 5 августа. Всех участников акции организаторы обещают поощрить.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
"Как существовать на эти деньги". Учитель задала вопрос президенту Путину
На озере в Челябинской области погибли шесть человек
Фото на рассвете и вечеринка: как Германия отметила победу
Зафиксирован рекордный отток иностранного капитала из России
Ткачев рассказал, как вино может ускорить демографический рост
Власти Германии заявили о гибели людей в ДТП в Баварии
МЧС: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
ФНС получила право блокировать анонимайзеры
Спорт
Победа Германии и идеальная организация: в РФ завершился КК Кубок конфедераций по футболу в России закончился победой сборной Германии над командой Чили в финале
Авто
«Внедорожные» Lada Vesta начали отправлять дилерам (фото) В сети появился снимок автовоза, который перевозит первую партию недавно рассекреченных вазовских универсалов
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
На 85-м году жизни умер итальянский комик Паоло Вилладжо Актер, режиссер и сценарист, прославившийся благодаря образу бухгалтера-недотепы, скончался в Риме
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В России запускают новую жилищную программу
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь