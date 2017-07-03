В Омске начали ремонтировать развязку у Ленинградского моста

В рамках масштабного ремонта дорог подрядчики зашли на еще один объект — круговую развязку у Ленинградского моста, здесь уже укладывают щебеночно-мастичный асфальтобетон марки ЩМА-15. Тендеры на дорожные работы на этом участке выиграла компания ООО «Гриар Холдинг».

Как отмечают специалисты, этот материал способен при нагреве в теплую погоду «самозалечивать» небольшие трещины и другие дефекты на полотне, появление которых неизбежно. На развязке и подходах к мосту уже укладывают второй слой покрытия.

Сергей Фролов, директор департамента городского хозяйства, исполняющий обязанности мэра:

— Всего на этом объекте такой материал будет уложен на площади 65 000 квадратных метров. Щебеночно-мастичный асфальтобетон еще совсем недавно применяли только на федеральных трассах с особо интенсивным движением. Но в последние годы эта технология по инициативе мэра Вячеслава Двораковского активно используется и в Омске.

Такой материал использовали в прошлых годах при ремонте Иртышской набережной и развязки на проспекте Королева.