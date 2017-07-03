В Омске начали ремонтировать развязку у Ленинградского моста
Участок ремонтируют с использованием самозалечивающегося материала — ЩМА.
Участок ремонтируют с использованием самозалечивающегося материала — ЩМА.
В рамках масштабного ремонта дорог подрядчики зашли на еще один объект — круговую развязку у Ленинградского моста, здесь уже укладывают
Как отмечают специалисты, этот материал способен при нагреве в теплую погоду «самозалечивать» небольшие трещины и другие дефекты на полотне, появление которых неизбежно. На развязке и подходах к мосту уже укладывают второй слой покрытия.
Сергей Фролов, директор департамента городского хозяйства, исполняющий обязанности мэра:
— Всего на этом объекте такой материал будет уложен на площади 65 000 квадратных метров.
Такой материал использовали в прошлых годах при ремонте Иртышской набережной и развязки на проспекте Королева.