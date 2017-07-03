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16:06 (мск), источник: VN.ru

День Ивана Купалы впервые отпразднуют в Новосибирском зоопарке

Зоопарк приглашает гостей и друзей заново открыть для себя день Ивана Купалы, но обливать животных водой не будут. Организаторы потратят воду на растения и научат плести венки.

«Мы решили посмотреть на древний праздник и его традиции с точки зрения экологии. Ведь, если оставить в стороне споры о его истоках, день Ивана Купалы связан в первую очередь с природой, ее летним расцветом, — говорит начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова. — Обливать друг друга водой мы не будем. Мы потратим воду на растения. Эту акцию мы назвали «Помощь зеленым друзьям».

6 июля с 9:00 до 11:00 и с 13:00 до 15:00 организованные группы новосибирцев под руководством сотрудников отдела озеленения зоопарка будут поливать цветы, кустарники и деревья зоопарка.

«Еще одна традиция праздника — поиск цветка папоротника, представляется нам занимательным ботаническим квестом, — продолжает Евгения Пирожкова. — На территории зоологического парка растет огромное количество растений. Среди них стоит поискать редкие и удивительные. С 11:00 до 12:00 пройдет экскурсия «По зеленым тропкам зоопарка», а с 15:00 до 17:00 — квест-экскурсия «Поиск цветка папоротника».

Вечерней частью праздника (с 17:00 до 19:00) станут игры, хороводы, экологические викторины. У гостей будет возможность собрать букет полезных трав для животных. Любители лошадей и пони смогут заплести гривы наших поняшек в косы. И, конечно, венки из цветов. Они обязательно будут. Мы проведем мастер-класс по плетению венков и запустим их в пруд Динозавров.

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