День Ивана Купалы впервые отпразднуют в Новосибирском зоопарке
Зоопарк приглашает гостей и друзей заново открыть для себя день Ивана Купалы, но обливать животных водой не будут. Организаторы потратят воду на растения и научат плести венки.
Зоопарк приглашает гостей и друзей заново открыть для себя день Ивана Купалы, но обливать животных водой не будут. Организаторы потратят воду на растения и научат плести венки.
«Мы решили посмотреть на древний праздник и его традиции с точки зрения экологии. Ведь, если оставить в стороне споры о его истоках, день Ивана Купалы связан в первую очередь с природой, ее летним расцветом, — говорит начальник
6 июля с 9:00 до 11:00 и с 13:00 до 15:00 организованные группы новосибирцев под руководством сотрудников отдела озеленения зоопарка будут поливать цветы, кустарники и деревья зоопарка.
«Еще одна традиция праздника — поиск цветка папоротника, представляется нам занимательным ботаническим квестом, — продолжает Евгения Пирожкова. — На территории зоологического парка растет огромное количество растений. Среди них стоит поискать редкие и удивительные. С 11:00 до 12:00 пройдет экскурсия «По зеленым тропкам зоопарка», а с 15:00 до 17:00 —
Вечерней частью праздника (с 17:00 до 19:00) станут игры, хороводы, экологические викторины. У гостей будет возможность собрать букет полезных трав для животных. Любители лошадей и пони смогут заплести гривы наших поняшек в косы. И, конечно, венки из цветов. Они обязательно будут. Мы проведем